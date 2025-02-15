Η Βόρεια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις στρατιωτικές απειλές εάν ανησυχούν για την ασφάλεια της δικής τους ενδοχώρας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, επικαλούμενο αξιωματούχο στο βορειοκορεατικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το KCNA, ο επικεφαλής της αμερικανικής Βόρειας Διοίκησης σχολίασε πρόσφατα την ικανότητα που έχουν οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι (ICBMs) της Βόρειας Κορέας να φθάσουν στην αμερικανική ενδοχώρα.

Το KCNA ανέφερε ότι είναι οι ΗΠΑ που έχουν συγκρουσιακή συμπεριφορά, όπως με τον σχεδιασμό πολεμικών ασκήσεων με τη Νότια Κορέα και την αποστολή πυρηνικού υποβρυχίου στην Κορεατική Χερσόνησο.

Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Βόρειας Κορέας να βελτιώνει την αμυντική της ισχύ, ανέφερε το KCNA.

