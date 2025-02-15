Politico: Πώς ο Τραμπ «τύφλωσε» την Ευρώπη καθώς διαπραγματευόταν με τον Πούτιν

Η Ευρώπη μόλις ανακάλυψε αυτό που κάποιοι γνώριζαν εδώ και λίγο καιρό: ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ρωτά πριν προβεί σε ενέργειες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγνόησε τη δυτική συναίνεση καλώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, προσφέροντας, μάλιστα, μία λίστα με παραχωρήσεις στον Ρώσο ηγέτη, πριν καν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

Και φαίνεται ότι δεν μπήκε στον κόπο να συμβουλευτεί τους συμμάχους της Αμερικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο για όσα σκόπευε να κάνει.

Είναι μια κατάσταση που αποκαλύπτει τον οδυνηρό βαθμό στον οποίο η Ευρώπη —και ειδικότερα η ΕΕ— είναι πλέον μόνη της, και θεωρείται στην Ουάσιγκτον, στην καλύτερη περίπτωση, ως άσχετη. Η διατλαντική συμμαχία, η οποία ήταν το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας από το 1945, έχει κοπεί πολύ βαθιά, φτάνοντας μέχρι το κόκκαλο.

Λίγες ώρες πριν την 90λεπτη τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν την Τετάρτη, ο ηγέτης της μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, δήλωσε ότι περίμενε με βεβαιότητα ΠΩς ο Τραμπ θα σταθεί στο πλευρό του Κιέβου.

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Σολτς είπε ότι οι συζητήσεις του με τον Τραμπ τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι «μπορούμε να ελπίζουμε και να υποθέσουμε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία». Στο τέλος της ημέρας, αυτή η εκτίμηση αποδείχθηκε απελπιστικά αφελής.

Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, JD Vance, είχε την πρώτη του συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Παρίσι την Τρίτη. Ωστόσο, η επικεφαλής της Κομισιόν δεν έχει καταφέρει ακόμα να εντοπίσει τον ίδιο τον Τραμπ για μια συζήτηση από τότε που επανήλθε στον Λευκό Οίκο σχεδόν πριν από έναν μήνα.

Ακόμη και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έχει κάνει περισσότερα από πολλούς άλλους, για να αναζητήσει την εύνοια στον νέο Λευκό Οίκο, δεν ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί πριν από τη συνομιλία Τραμπ-Πούτιν.

Την Τρίτη, ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είχε ενημερώσει το Ηνωμένο Βασίλειο ότι επρόκειτο να γίνει μεγάλη παρέμβαση, αλλά δεν αποκάλυψε για τι πρόκειται, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν.

«Ο πόλεμος συμβαίνει εδώ στην Ευρώπη, επομένως οι όροι της κατάπαυσης του πυρός θα μας επηρεάσουν άμεσα», δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών Γιαν Λίπαβσκι στο POLITICO. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ένας απλός θεατής», πρόσθεσε.

Οι όποιες εξελίξεις στου Ουκρανικό έχουν σημασία για τα ευρωπαϊκά έθνη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο στέλνει μετρητά και όπλα για την άμυνα της Ουκρανίας τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ απορροφά το υψηλότερο κόστος ενέργειας και έχει δεχθεί εκατομμύρια πρόσφυγες.

Και έχει σημασία, λένε οι αναλυτές, γιατί η Ευρώπη πρέπει τώρα να συνηθίσει σε έναν νέο κόσμο χωρίς ελπίδα προστασίας των ΗΠΑ από το κακόβουλο συμφέρον του Πούτιν. «Καθώς η αμερικανική κουβέρτα ασφαλείας αποσύρεται, το ερώτημα για άλλη μια φορά δεν είναι αν η Ρωσία θα προχωρήσει περαιτέρω, αλλά πού και πότε», δήλωσε ο Keir Giles, από το think tank Chatham House στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με έναν ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο που γνωρίζει τις συζητήσεις, ο Χέγκσεθ το έθεσε πιο ξεκάθαρα πίσω από κλειστές πόρτες: «Ξέρουμε ποιοι είναι οι καλοί, ξέρουμε ποιοι είναι οι κακοί», είπε.

Όσον αφορά τους ηγέτες της Ευρώπης, ωστόσο, δεν φαίνεται να ξέρουν πολλά, ούτε καν να ενδιαφέρονται.

