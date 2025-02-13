Λογαριασμός
Ο Νετανιάχου συγκάλεσε ανώτατο συμβούλιο ασφαλείας αναμένοντας την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Η Χαμάς δήλωσε ότι θα απελευθερώσει άλλους τρεις ομήρους το Σάββατο, αλλά το Τελ Αβίβ ζητά απελευθέρωση και άλλων ομήρων από την οργάνωση

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συγκάλεσε συμβούλιο ασφαλείας αναμένοντας την απελευθέρωσης των ομήρων

Με το Ισραήλ να απειλεί με νέες εχθροπραξίες στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει ομήρους το Σάββατο, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιεί αυτή την ώρα αξιολόγηση της κατάστασης στη Νότια Διοίκηση του Ισραηλινού Στρατού στη Μπερσεμπά με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές και αξιωματούχους ασφαλείας.

Μαζί του είναι ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζάκι Χενέγκμπι, ο απερχόμενος αρχηγός του Επιτελείου των IDF Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, ο νέος αρχηγός του επιτελείου Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ ο επικεφαλής της Σιν Μπετ Ρονάν Μπαρ και ο επικεφαλής των IDF Γκένμαν Κόνμαν.



Η Χαμάς δεσμεύτηκε ότι θα απελευθερώσει άλλους τρεις ομήρους το Σάββατο, αλλά ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι το Τελ Αβίβ θέλει να δει άλλους εννέα ομήρους να απελευθερώνονται «τις επόμενες ημέρες».
