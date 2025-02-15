Ομοσπονδιακός δικαστής επέκτεινε την πρόσβαση στην κυβερνητική ομάδα μείωσης δαπανών του Ίλον Μασκ στα συστήματα πληρωμών στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ την Παρασκευή, ενώ ένας άλλος δικαστής επέτρεψε στα στελέχη του DOGE του δισεκατομμυριούχου να έχουν πρόσβαση σε αρχεία σε υπηρεσίες υγείας, εργασίας και οικονομικής προστασίας των καταναλωτών.

Το λεγόμενο Department of Government Efficiency του Μασκ έχει σαρώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες από τότε που ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ έγινε πρόεδρος τον περασμένο μήνα και ανέθεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla να σταματήσει τις σπάταλες δαπάνες ως μέρος της δραματικής αναμόρφωσης της κυβέρνησης του Τραμπ, η οποία περιελάμβανε χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας την Παρασκευή.

Στο Μανχάταν, η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Jeannette Vargas επέκτεινε ένα προσωρινό μπλοκ στο DOGE που είχε τεθεί σε εφαρμογή το Σάββατο, το οποίο εμπόδισε την ομάδα του Μασκ να αποκτήσει πρόσβαση στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών που είναι υπεύθυνα για τρισεκατομμύρια δολάρια πληρωμών.

Η δικαστής είπε σε ακρόαση στο δικαστήριο ότι δεν θα αποφανθεί ακόμη σχετικά με αίτημα 19 γενικών εισαγγελέων του Δημοκρατικού κράτους για μακροχρόνια προκαταρκτική διαταγή για την πρόσβαση του DOGE στα συστήματα.

Η υπόθεση των γενικών εισαγγελέων είναι μία από τις τουλάχιστον 20 που σχετίζονται με προσπάθειες περικοπής των δαπανών της κυβέρνησης. Έχουν κατατεθεί περίπου 70 αγωγές που αμφισβητούν τις πρωτοβουλίες Τραμπ, από τον τερματισμό της ιθαγένειας με δικαιώματα γεννήσεως έως τον περιορισμό της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για θεραπείες υγείας των τρανς και πολλές πολιτικές έχουν μπλοκαριστεί από τα δικαστήρια.

Οι γενικοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η ομάδα του Μασκ δεν έχει καμία νομική εξουσία να έχει πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών που περιέχουν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες εκατομμυρίων Αμερικανών και ότι ο Μασκ και η ομάδα του θα μπορούσαν να διαταράξουν τη χρηματοδότηση για κλινικές υγείας, προσχολικούς σταθμούς και άλλα προγράμματα.

Ο Μασκ και άλλοι σύμμαχοι του Τραμπ έχουν ζητήσει την παραπομπή δικαστών ως απάντηση στις αποφάσεις κατά της ομάδας του DOGE, αν και ο πρόεδρος είπε ότι θα υπακούσει στις δικαστικές εντολές.

Ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσιγκτον απέρριψε αίτημα συνδικάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών να εμποδίσουν προσωρινά την ομάδα του Μασκ να έχει πρόσβαση στα αρχεία στα τμήματα Εργασίας και Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, καθώς και στο Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζον Μπέιτς δήλωσε ότι ήταν πιθανό η κυβέρνηση να είχε δίκιο ότι το DOGE ήταν μια υπηρεσία, επιτρέποντάς της να αναφέρει λεπτομερώς το προσωπικό της σε άλλα κυβερνητικά τμήματα.

Ο Μπέιτς, ο οποίος διορίστηκε από τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο Τζορτζ Μπους, ζήτησε ωστόσο από τα μέρη να προτείνουν ένα χρονοδιάγραμμα για να καθοριστεί εάν θα έπρεπε να εκδώσει μια πιο μακροπρόθεσμη προκαταρκτική διαταγή αποκλεισμού του DOGE από τα πρακτορεία.

Ο Μασκ αναδημοσίευσε ένα μήνυμα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X που επαινούσε την απόφαση. «Αυτή είναι μια ΤΕΡΑΣΤΙΑ νίκη!», έλεγε το αρχικό μήνυμα.

Σε δύο άλλες δικαστικές ακροάσεις την Παρασκευή, οι δικαστές αρνήθηκαν να αποφανθούν αμέσως σχετικά με αιτήματα αποκλεισμού ή επέκτασης εντολών που απαγορεύουν την πρόσβαση της ομάδας DOGE στα κυβερνητικά συστήματα.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Randolph Moss εξέτασε αίτημα του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια για επέκταση του προσωρινού αποκλεισμού του DOGE από την πρόσβαση σε συστήματα στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο οι μαθητές είπαν ότι θα παραβίαζε τους νόμους περί απορρήτου και διοικητικής διαδικασίας.

Ο δικαστής, που διορίστηκε από τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, είπε ότι θα εκδώσει απόφαση μέχρι τη Δευτέρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ είπε ότι η πρόσβαση είναι ζωτικής σημασίας για να επιτρέψει στο DOGE να μειώσει τη σπατάλη, την απάτη και την κατάχρηση σε προγράμματα φοιτητικών δανείων σε ένα τμήμα που ο πρόεδρος και ο Μασκ λένε ότι πρέπει να εξαλειφθεί.

Μια ομάδα Δημοκρατικών γενικών εισαγγελέων μήνυσε τους Musk, Trump και DOGE την Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι ο διορισμός του Musk ήταν αντισυνταγματικός και ζήτησε από έναν ομοσπονδιακό δικαστή να του απαγορεύσει την πρόσβαση και τη χρήση κυβερνητικών δεδομένων, την ακύρωση συμβάσεων ή τη λήψη αποφάσεων προσωπικού.

Σε μια ακρόαση για εκείνη την υπόθεση την Παρασκευή, η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Τάνια Τσουτκάν στην Ουάσιγκτον ήταν δύσπιστη ως προς το αίτημα των πολιτειών και δεν είπε πότε θα αποφανθεί.

Τα δικαστήρια έχουν μπλοκάρει τις περισσότερες από τις πρωτοβουλίες Τραμπ που έχουν αμφισβητηθεί νομικά. Το μεγαλύτερο μέρος της εκστρατείας μείωσης του κόστους φαίνεται να επικεντρώνεται σε προγράμματα στα οποία οι συντηρητικοί αντιτίθενται.

