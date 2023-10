Η Χαμάς προτείνει απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα πενθήμερη εκεχειρία – Απορρίπτει την πρόταση το Ισραήλ Κόσμος 22:14, 27.10.2023 linkedin

«Η Χαμάς δεν θα απελευθερώσει κανέναν Ισραηλινό στρατιώτη», ξεκαθάρισε ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης