Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση έστειλε στο Ισραήλ τον απαιτούμενο κατάλογο των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθεί σήμερα, όπως αναφέρουν παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan ότι η Χαμάς έχει δώσει τα ονόματα των τριών γυναικών στους μεσολαβητές. Πρόκειται για τις Romi Gonen, Emily Damari και Doron Steinbrecher.

Το Ισραήλ από την πλευρά του ανέφερε ότι έλαβε τη λίστα.

Η οργάνωση ανέφερε νωρίτερα ότι υπήρξε καθυστέρηση στην παράδοση λόγω «τεχνικών προβλημάτων».

Η καθυστέρηση αυτή από την πλευρά της Χαμάς είχε και ως αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί η εκεχειρία που ήταν να ξεκινήσει σήμερα στις 8:30 το πρωί.

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών

Την ίδια ώρα, οι IDF πραγματοποιούν μπαράζ βομβαρδισμών από έδαφος και αέρα στην κεντρική και βόρεια Γάζα καθώς η εκεχειρία δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη τύπου την Κυριακή το πρωί δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επιχειρεί και να χτυπά τρομοκρατικούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πριν από λίγο, πυροβολικό και αεροσκάφη του Ισραηλινού Στρατού έπληξαν μια σειρά τρομοκρατικών στόχων στη βόρεια και κεντρική Γάζα. Το IDF παραμένει έτοιμο σε άμυνα και επίθεση και δεν θα επιτρέψει καμία ζημιά στους πολίτες του Ισραήλ» ανέφερε.Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή πολιτική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 8 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε λίγο πριν από την αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο, κατά την «πρώτη φάση» που θα διαρκέσει έξι εβδομάδες θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας και θα απελευθερωθούν 33 όμηροι της Χαμάς. Το Ισραήλ από την πλευρά του αναμένεται να απελευθερώσει συνολικά 1.904 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 737 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων πολλών τρομοκρατών που εκτίουν ισόβια κάθειρξη για φόνο, ανάμεσά τους μέλη της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και του κυβερνώντος κινήματος Φάταχ της Παλαιστινιακής Αρχής, μαζί με γυναίκες και παιδιά που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει επίσης 1.167 Παλαιστίνιους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της χερσαίας επίθεσης του Ισραηλινού Στρατού, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Για καθεμία από τις ζωντανές γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, 30 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν. Και για τους εννέα άρρωστους ομήρους, 110 κρατούμενοι θα απελευθερωθούν. Για καθεμία από τις γυναίκες στρατιώτες του IDF, 50 αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν. Για τους ομήρους Avera Mengistu και Hisham al-Sayed, οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα για μια δεκαετία, 30 κρατούμενοι θα απελευθερωθούν για τον καθένα. Επίσης για τους 47 Παλαιστινίους που απελευθερώθηκαν στη συμφωνία του 2011 για τον Gilad Shalit και συνελήφθησαν εκ νέου και για τις σορούς των ομήρων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, το Ισραήλ θα απελευθερώσει πάνω από 1.000 κρατούμενοι στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.