Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 08:30 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας - δεν θα τεθεί σε ισχύ εφόσον η Χαμάς δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της να στείλει στο Ισραήλ τον κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στρατός του Ισραήλ είναι έτοιμος να εφαρμόσει την εκεχειρία, αλλά και έτοιμος να απαντήσει αν η Χαμάς δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας.

Εξάλλου σημείωσε ότι εφόσον το παλαιστινιακό κίνημα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η προγραμματισμένη ώρα έναρξη της εκεχειρίας ήταν για τις 8:30 ωστόσο έχει παρέλθει χωρίς να εφαρμοστεί. Νωρίτερα σήμερα, Κυριακή, το Γραφείο του ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι αν δεν λάβει τον κατάλογο των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς, δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της.

Ο Νετανιάχου «έδωσε εντολή στον Ισραηλινό Στρατό ότι η κατάπαυση του πυρός, η οποία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ στις 8:30 π.μ., δεν θα ξεκινήσει έως ότου το Ισραήλ αποκτήσει τον κατάλογο των ομήρων προς απελευθέρωση, τον οποίο η Χαμάς έχει δεσμευτεί να παράσχει», ανέφερε η ανακοίνωση μεταξύ άλλων. Η Χαμάς από την πλευρά της αναφέρει ότι η καθυστέρηση της λίστας οφείλεται σε «τεχνικούς λόγους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

