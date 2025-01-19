Χαμάς: Η λίστα με τα ονόματα των ομήρων θα παραδοθεί σύντομα στο Ισραήλ

Τα ονόματα των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα που θα δημοσιοποιηθούν την πρώτη ημέρα της προγραμματισμένης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ θα παραδοθούν σύντομα, δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς στο Reuters την Κυριακή.
Ο αξιωματούχος είπε ότι η καθυστέρηση στην παράδοση της λίστας των ομήρων ήταν για τεχνικούς λόγους.
Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή το πρωί σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιους, εν μέσω καθυστέρησης της εφαρμογής της εκεχειρίας, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.
- «Στον «αέρα» η συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς: Δεν ξεκίνησε η εκεχειρία - Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει στόχους στην Γάζα
- Επρόσωπος IDF: Η Χαμάς δεν τηρεί τη συμφωνία για εκεχειρία, θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Γάζα
- Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο - Το πρόγραμμα «σοκ» που έχει υποσχεθεί ότι θα εφαρμόσει
