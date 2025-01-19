Χαμάς: Η λίστα με τα ονόματα των ομήρων θα παραδοθεί σύντομα στο Ισραήλ

Τα ονόματα των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα που θα δημοσιοποιηθούν την πρώτη ημέρα της προγραμματισμένης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ θα παραδοθούν σύντομα, δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς στο Reuters την Κυριακή.

Ο αξιωματούχος είπε ότι η καθυστέρηση στην παράδοση της λίστας των ομήρων ήταν για τεχνικούς λόγους.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή το πρωί σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιους, εν μέσω καθυστέρησης της εφαρμογής της εκεχειρίας, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skai.gr

