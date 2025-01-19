Τα ισραηλινά άρματα μάχης συνεχίζουν να βομβαρδίζουν περιοχές στη βόρεια και την κεντρική Γάζα καθώς η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα στις 8:30 το πρωί δεν εφαρμόστηκε. Παράλληλα, οι IDF ανέφεραν ότι μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποιούν κύμα αεροπορικών επιδρομών.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι αν δεν λάβει τον κατάλογο των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς, δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της εκεχειρίας, όπως και έγινε τελικά.

Το Γραφείο ανέφερε ότι προς το παρόν δεν έλαβε τη λίστα γεγονός που θα καθυστερήσει την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Επισήμανε επίσης ότι ο Νετανιάχου διεξήγαγε αξιολόγηση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της νύχτας «σχετικά με την καθυστέρηση στην παραλαβή της λίστας των ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν».

Ο Νετανιάχου «έδωσε εντολή στον Ισραηλινό Στρατό ότι η κατάπαυση του πυρός, η οποία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ στις 8:30 π.μ., δεν θα ξεκινήσει έως ότου το Ισραήλ αποκτήσει τον κατάλογο των ομήρων προς απελευθέρωση, τον οποίο η Χαμάς έχει δεσμευτεί να παράσχει», πρόσθεσε το γραφείο του.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς από την πλευρά της αναφέρει ότι η καθυστέρηση της λίστας οφείλεται σε «τεχνικούς λόγους» ενώ αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στη συνέχεια ότι η λίστα θα δοθεί σύντομα. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς αναφέρει ότι «επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός». Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Χαμάς όφειλε να παράσχει τα ονόματα των ομήρων τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την απελευθέρωσή τους - αναμένεται να γίνει σήμερα γύρω στις 4:30 μ.μ. Ωστόσο, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.

Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη τύπου την Κυριακή το πρωί δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επιχειρεί και να χτυπά τρομοκρατικούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πριν από λίγο, πυροβολικό και αεροσκάφη του Ισραηλινού Στρατού έπληξαν μια σειρά τρομοκρατικών στόχων στη βόρεια και κεντρική Γάζα. Το IDF παραμένει έτοιμο σε άμυνα και επίθεση και δεν θα επιτρέψει καμία ζημιά στους πολίτες του Ισραήλ» ανέφερε.Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή πολιτική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 8 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν.

Παλαιστίνιους γιατρούς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι μεσολαβητές έχουν παράσχει διαβεβαιώσεις ότι η λίστα με τους ομήρους θα παραδοθεί και ότι η συμφωνία αναμένεται να συνεχιστεί, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει υπό αμφισβήτηση.

Η συμφωνία προβλέπει τρεις γυναίκες όμηροι να απελευθερωθούν από τη Γάζα σήμερα, Κυριακή.

Την ίδια ώρα, προσκείμενα στη Χαμάς μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τα ξημερώματα ότι ισραηλινά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται από περιοχές της Ράφας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Η πρώτη φάση της συμφωνίας

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε λίγο πριν από την αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο, κατά την «πρώτη φάση» που θα διαρκέσει έξι εβδομάδες θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας και θα απελευθερωθούν 33 όμηροι της Χαμάς. Το Ισραήλ από την πλευρά του αναμένεται να απελευθερώσει συνολικά 1.904 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 737 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων πολλών τρομοκρατών που εκτίουν ισόβια κάθειρξη για φόνο, ανάμεσά τους μέλη της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και του κυβερνώντος κινήματος Φάταχ της Παλαιστινιακής Αρχής, μαζί με γυναίκες και παιδιά που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει επίσης 1.167 Παλαιστίνιους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της χερσαίας επίθεσης του Ισραηλινού Στρατού, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Για καθεμία από τις ζωντανές γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, 30 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν. Και για τους εννέα άρρωστους ομήρους, 110 κρατούμενοι θα απελευθερωθούν. Για καθεμία από τις γυναίκες στρατιώτες του IDF, 50 αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν. Για τους ομήρους Avera Mengistu και Hisham al-Sayed, οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα για μια δεκαετία, 30 κρατούμενοι θα απελευθερωθούν για τον καθένα. Επίσης για τους 47 Παλαιστινίους που απελευθερώθηκαν στη συμφωνία του 2011 για τον Gilad Shalit και συνελήφθησαν εκ νέου και για τις σορούς των ομήρων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, το Ισραήλ θα απελευθερώσει πάνω από 1.000 κρατούμενοι στη Γάζα.

Αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύμφωνα με τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά την «πρώτη φάση» της εκεχειρίας προβλέπεται η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας, καθώς και η αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Οι αιγυπτιακές αρχές έκαναν λόγο για «καθημερινή είσοδο 600 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια», εκ των οποίων 50 θα μεταφέρουν καύσιμα. Εκατοντάδες φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν ήδη παραταχθεί στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Qahera News της Αιγύπτου. Ωστόσο, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι αυτό θα ήταν «μόνο η αρχή» για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Πάνω από 15 μήνες ισραηλινών βομβαρδισμών έχουν καταστρέψει τον παλαιστινιακό θύλακα, προκαλώντας μια ανθρωπιστική καταστροφή που χαρακτηρίζεται από πείνα, ασθένειες και έλλειψη ιατρικής περίθαλψης.

Οι επόμενες φάσεις

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας θα ξεκινήσουν κατά τη 16η ημέρα της πρώτης φάσης και αναμένεται ότι θα περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων, τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η τρίτη φάση θα περιλαμβάνει την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων και την έναρξη της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας, με την επίβλεψη της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.