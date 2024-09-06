Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα La Stampa η οποία θα δημοσιευθεί στο αυριανό της φύλο, η Ιταλίδα επιχειρηματίας Μαρία Ροζάρια Μπότσια αναφέρεται στην σχέση της με τον υπουργό Πολιτισμού της χώρας, Τζενάρο Σαντζουλιάνο.

Μεταξύ των άλλων, στην συνέντευξη υπογράμμισε ότι «γνωρίστηκαν τον Αύγουστο του 2023 και ότι «τον συνόδευε, με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, και σε μακρινά ταξίδια εκτός έδρας». «Μου έλεγαν πάντα ότι πλήρωνε το υπουργείο, όπως δείχνουν και τα μέιλ που έλαβα από τον υπεύθυνο του γραφείου του υπουργού», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ερωτηθείσα σχετικά, υπογράμμισε ότι «υπάρχουν κάποια άτομα που εκβιάζουν τον υπουργό Πολιτισμού και αυτό οφείλεται σε διευκολύνσεις που τους έγιναν στο παρελθόν».

Ο Τζενάρο Σαντζουλιάνο, σύμφωνα με τον Τύπο, προς το παρόν επιμένει ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί και, όπως έγινε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση, σήμερα Παρασκευή, θα συναντήσει τους δικηγόρους του, με τους οποίους θα αξιολογήσει το ενδεχόμενο να καταθέσει αναφορά στην εισαγγελία της Ρώμης, σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

