Αϊτή: Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μπλίνκεν αναγγέλλει νέα ανθρωπιστική βοήθεια

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν υποσχέθηκε χθες Πέμπτη νέα ανθρωπιστική βοήθεια στην Αϊτή, αξίας 45 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παρότρυνε τις κυβερνήσεις άλλων χωρών να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση διεθνούς δύναμης που άρχισε να αναπτύσσεται το καλοκαίρι στη φτωχότερη χώρα της Καραϊβικής για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τη βία συμμοριών.

«Αυτή την κρίσιμη στιγμή, χρειαζόμαστε περισσότερα κεφάλαια» και επίσης «χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό για να υποστηρίξουμε και να πραγματώσουμε τους σκοπούς αυτής της αποστολής», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας στα γαλλικά «Nous sommes avec vous!» («είμαστε μαζί σας»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

