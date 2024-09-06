Ο Χάντερ Μπάιντεν, ο γιος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, δήλωσε επίσημα ένοχος χθες Πέμπτη στη δικαιοσύνη στο Λος Άντζελες για φορολογική απάτη, απρόσμενη εξέλιξη που σημαίνει πως δεν θα διεξαχθεί νέα δίκη του —που θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση τον Λευκό Οίκο και τους Δημοκρατικούς, εν μέσω προεκλογικής περιόδου—, μετά την καταδίκη του τον Ιούνιο σε διακριτή υπόθεση.

Ο δικαστής Μαρκ Σκάρσι, στον οποίο είχε ανατεθεί η υπόθεση, η δίκη για την οποία επρόκειτο να αρχίσει χθες, όρισε ότι η ποινή του κατηγορούμενου θα του απαγγελθεί τη 16η Δεκεμβρίου.

Ο Χάντερ Μπάιντεν αντιμετωπίζει κίνδυνο να του επιβληθεί κάθειρξη ως και 17 ετών και πρόστιμο ύψους σχεδόν μισού εκατομμυρίου δολαρίων.

Δυο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο γιος του προέδρου δήλωσε ένοχος και στις 9 κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί.

Οι κατηγορίες αφορούσαν το ότι δεν κατέβαλε φόρους που αναλογούσαν σε ομοσπονδιακό επίπεδο από το 2016 ως το 2019, ποσά που ανέρχονται σε 1,4 εκατ. δολάρια, ενώ ταυτόχρονα ξόδευε αλόγιστα για να αγοράζει ναρκωτικά, σεξ και είδη πολυτελείας.

Συνήθως, οι κατηγορούμενοι που δηλώνουν ένοχοι σε ομοσπονδιακές δίκες έχουν κλείσει συμφωνία με τους εισαγγελείς εκ των προτέρων, με σκοπό να εξασφαλίσουν χαμηλότερες ποινές. Στη συγκεκριμένη υπόθεση ωστόσο δεν μοιάζει να κλείστηκε κάποια συμφωνία.

Νωρίτερα χθες, η υπεράσπιση του Χάντερ Μπάιντεν πρότεινε να δηλώσει ένοχος, χωρίς όμως να παραδεχτεί τις παρανομίες του, ελιγμό που εισαγγελείς απέρριψαν αμέσως. «Δεν είναι σαφές σ’ εμάς τι ακριβώς προσπαθούν να επιτύχουν» οι συνήγοροι του γιου του προέδρου, δήλωσε στην έδρα εισαγγελικός λειτουργός.

Η διεξαγωγή δίκης θα μπορούσε να δώσει άφθονα πολεμοφόδια στον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή του Χάντερ Μπάιντεν.

Στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου αναμετρώνται ο κ. Τραμπ με την αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών, την Κάμαλα Χάρις. Αυτή η τελευταία αναδείχθηκε υποψήφια αφού ο πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει την εκστρατεία για την επανεκλογή του τον Ιούλιο, πιεζόμενος από στελέχη της παράταξής του.

Ο Χάντερ Μπάιντεν έχει παραδεχθεί δημόσια ότι ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ.

Σε περίπτωση που δικαζόταν για την υπόθεση, θα μπορούσαν να έρθουν στο φως λεπτομέρειες για τη θητεία του στο διοικητικό συμβούλιο της ουκρανικής εταιρείας φυσικού αερίου Burisma ενώ ο πατέρας του ήταν αντιπρόεδρος και άλλες επιχειρηματικές δοσοληψίες του, ιδίως με ταμείο επενδύσεων της Κίνας. Ρεπουμπλικάνοι αντίπαλοι του προέδρου Μπάιντεν προσάπτουν στον γιο του —και στον ίδιο— πρακτικές διαφθοράς.

Ο Χάντερ Μπάιντεν αρνείται πως διέπραξε οποιαδήποτε παρανομία στις επιχειρηματικές δοσοληψίες του. Έρευνες στο αμερικανικό Κογκρέσου δεν έχουν, ως τώρα, εμπλέξει τον πρόεδρο.

Οι δικηγόροι του γιου του αρχηγού του κράτους έχουν ασκήσει έφεση μετά την καταδίκη του για άλλη υπόθεση, στο Ντέλαγουερ, που αφορούσε παράνομη αγορά όπλου ενώ έκανε χρήση ναρκωτικών.

Η καταδίκη του αυτή σήμαινε πως αντιμετώπιζε ακόμη πιο βαριά ποινή σε περίπτωση δίκης και καταδίκης του για την υπόθεση φορολογικής φύσης, καθώς έχει πλέον ποινικό μητρώο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

