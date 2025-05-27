Ένας 19χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στη Νέα Ζηλανδία, αφού συμμετείχε σε μια επικίνδυνη, εμπνευσμένη από το ράγκμπι, πρόκληση (challenge) μετωπικής σύγκρουσης με μεγάλη ταχύτητα, που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόκληση "run-it-straight" έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές στο διαδίκτυο και προσελκύει τεράστια πλήθη στη Νέα Ζηλανδία και τη γειτονική Αυστραλία, τα οποία έρχονται για να παρακολουθήσουν τους διαγωνιζόμενους να επιτίθενται ο ένας στον άλλον χωρίς καμία προστασία.

Ο 19χρονος πέθανε το βράδυ της Δευτέρας από «σοβαρό τραύμα στο κεφάλι» που υπέστη ενώ έπαιζε με φίλους το Σαββατοκύριακο, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Το παιχνίδι «βασιζόταν σε μια τάση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου οι συμμετέχοντες ανταγωνίζονται σε συγκρούσεις (...) χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό», δήλωσε ο επιθεωρητής Ρος Γκράνθαμ.

«Προτρέπουμε όποιον σκέφτεται να συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο να λάβει υπόψη τους σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια και τους τραυματισμούς», πρόσθεσε.

Τι είναι το "run-it-straight"

Εμπνευσμένη από το ράγκμπι και τις μερικές φορές πολύ βίαιες, ακόμη και μοιραίες, συγκρούσεις και τάκλιν, η πρόκληση αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμών με χιλιάδες δολάρια να διακυβεύονται, προσελκύοντας ακόμη και πρώην επαγγελματίες παίκτες ράγκμπι.

Ο εξτρέμ Νεμάνι Ναντόλο από τα Φίτζι, πρώην παίκτης των Μονπελιέ και Λέστερ, για παράδειγμα, συμμετείχε πέρυσι σε μια τέτοια πρόκληση, σύμφωνα με τον Τύπο.

Οι ειδικοί παρομοιάζουν την πρόκληση με μαχητικό άθλημα, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο διάσεισης.

Μια πρόκληση τέτοια που διοργανώθηκε στο Όκλαντ, στη βόρεια Νέα Ζηλανδία, διακόπηκε για λίγο την περασμένη εβδομάδα, όταν ένας συμμετέχων άρχισε να έχει σπασμούς στο έδαφος, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σύλλογος Headway, ο οποίος ειδικεύεται σε τραυματισμούς στο κεφάλι, καταδίκασε αυτούς τους αγώνες.

Η διευθύνουσα σύμβουλός του, η Στέισι Μόουμπρεϊ, καταδίκασε τα «φρικτά και πραγματικά ανησυχητικά βίντεο» στο Radio New Zealand που δείχνουν ανθρώπους «να αρχίζουν να έχουν σπασμούς με εμφανή τραύματα στο κεφάλι».

Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις που συνδέουν την επαφή με το κεφάλι - κάτι που συμβαίνει σε αθλήματα όπως το ράγκμπι - με νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

