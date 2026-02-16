Η Βρετανία προσπερνά τον Τραμπ στη συρρίκνωση της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προχωρά σε δραστικές μειώσεις των κονδυλίων για τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν σε μέγεθος εκείνες που δρομολογεί η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Center for Global Development, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μειώσει τις σχετικές δαπάνες κατά 27% την περίοδο 2026-27, την ώρα που οι αντίστοιχες αμερικανικές περικοπές θα διαμορφωθούν στο 23%, καθώς το Κογκρέσο παρενέβη για να ανακόψει τις αρχικές προθέσεις του Λευκού Οίκου.

Έτσι, η χώρα τοποθετείται στην κορυφή της λίστας της G7 με τις πιο μεγάλες περικοπές στην ανθρωπιστική δράση, μια απόφαση που συνδέεται εν μέρει με την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών από το 2027, ως απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή προκαλεί έντονη αμηχανία στο Εργατικό Κόμμα που ιστορικά ταυτίζεται με την ενίσχυση της διεθνούς βοήθειας. Η πρώην υφυπουργός ανάπτυξης, Άνελις Ντοντς, η οποία παραιτήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, προειδοποίησε ότι η απόσυρση αυτών των πόρων θα στερήσει τρόφιμα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από ανθρώπους σε κατάσταση απόγνωσης, πλήττοντας ταυτόχρονα το κύρος της χώρας στο εξωτερικό.

Η πρόσφατη αναθεώρηση δαπανών όρισε την προγραμματισμένη βοήθεια στα 7,7 δισ. λίρες για το 2026/27 και στα 7 δισ. για το 2027/28. Σε σύγκριση με την περίοδο 2024-25, αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 27% για το 2026/27 και 34% για το 2027/28.

Πηγή: skai.gr

