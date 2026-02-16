Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι σε σούπερ μάρκετ στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, όταν ένας άνδρας προσπάθησε να αρπάξει ένα μωρό μέσα από την αγκαλιά της μητέρας του, ενώ ο πατέρας βρισκόταν λίγα εκατοστά πιο μακριά.

Η στιγμή καταγράφηκε σε κάμερες ασφαλείας και το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στα πλάνα φαίνεται η οικογένεια να κατευθύνεται προς την έξοδο όταν ο δράστης, ντυμένος με μαύρο φούτερ και πράσινο παντελόνι, πλησιάζει ξαφνικά τη μητέρα και αρπάζει το παιδί, ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών.

Toddler Injured in Alleged Kidnapping Attempt at Bergamo Supermarket



An 18-month-old girl suffered a fractured femur after a man allegedly grabbed her inside a supermarket in Bergamo, Italy. Police arrested the suspect at the scene on charges of aggravated kidnapping and… pic.twitter.com/63sx6zsVOl — Washington Eye (@washington_EY) February 15, 2026

Ακολούθησαν σκηνή πανικού, με τη μητέρα να κρατά σφιχτά το παιδί από τα χέρια και ο άνδρας να το τραβά από τα πόδια. Στα πλάνα, ο πατέρας αφήνει το καρότσι και σπεύδει να βοηθήσει, ενώ πελάτες του καταστήματος τρέχουν και αυτοί προς το μέρος τους. Λίγο αργότερα, οι φύλακες του σούπερ μάρκετ ακινητοποίησαν τον δράστη, ο οποίος και συνελήφθη από την αστυνομία.

Από τα βίαια τραβήγματα του δράστη – το κοριτσάκι υπέστη κάταγμα στο μηριαίο οστό και νοσηλεύεται.

Ο δράστης, ένας άστεγος Ρουμάνος πολίτης, κατηγορείται για επιβαρυμένη απαγωγή, καθώς το αδίκημα τελέστηκε σε βάρος ανηλίκου κάτω των δεκατεσσάρων ετών, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.