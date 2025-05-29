Η Βόρεια Κορέα βοήθησε τη Ρωσία να εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις της εναντίον κρίσιμων ουκρανικών πολιτικών υποδομών, σύμφωνα με έκθεση της Ομάδας Παρακολούθησης Πολυμερών Κυρώσεων, η οποία αποτελείται από 11 κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Όπως αναφέρεται, η Πιονγιάνγκ έχει ήδη προμηθεύσει τη Μόσχα με περισσότερα από 20.000 κοντέινερ γεμάτα πυρομαχικά, ενισχύοντας αποφασιστικά τη ρωσική πολεμική μηχανή στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια έκθεση η Βόρεια Κορέα έχει συμβάλλει σημαντικά στην κλιμάκωση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων και κρίσιμων πολιτικών υποδομών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Βόρεια Κορέα προμήθευσε με περισσότερα από 9 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και ρουκέτες για εκτοξευτές, ενώ η Ρωσία, με τη σειρά της, παρείχε τεχνολογικά δεδομένα για τη βελτίωση της ακρίβειας καθοδήγησης των βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν.

