Ουκρανία: Η Ρωσία δεν έχει παραδώσει το δικό της «μνημόνιο»

Το γεγονός ότι η Ρωσία δεν παρέδωσε το μνημόνιο πριν την συνάντηση με την Ουκρανία, υποδηλώνει, ότι πιθανώς, περιέχει μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι φόβοι των Ρώσων να στείλουν το δικό τους ‘μνημόνιο’ στην Ουκρανία υποδηλώνουν ότι, πιθανώς , περιέχει μη ρεαλιστικά τελεσίγραφα και ότι φοβούνται να δείξουν ότι είναι εκείνοι που φρενάρουν την ειρηνευτική διαδικασία», έγραψε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Χεόρχιι Τίχιι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

«Εάν δεν είναι αυτό, πρέπει άμεσα να παραδώσουν το έγγραφο, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα και να σταματήσουν αυτά τα παιγνίδια, που το μόνο που κάνουν είναι να επιβεβαιώνουν, ότι, πιθανώς, να θέλουν η επόμενη συνάντηση να είναι άνευ περιεχομένου», προσθέτει ο Τίχιι.

Το Κίεβο προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα, ότι προτίθεται να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες στις 2 Ιουνίου, ημερομηνία που πρότεινε η Ρωσία, αλλά κατέστησε σαφές ότι δεν είναι κατά των συναντήσεων σε οποιαδήποτε μορφή.

Χθες έγινε γνωστό ότι ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ παρέδωσε στην Ρωσία έγγραφο που αποτυπώνει την ουκρανική θέση και δήλωσε ότι αναμένει το δικό της ‘μνημόνιο’ ως απάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

