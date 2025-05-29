Το 53% των Ισραηλινών τάσσεται υπέρ μίας άμεσης υπογραφής συμφωνίας απελευθέρωσης όλων των ομήρων, ακόμα κι αν αυτό θα σημαίνει το τέλος του πολέμου, την αποφυλάκιση χιλιάδων μελών της Χαμάς από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, ως επίσης και την πλήρη αποχώρηση όλων των στρατευμάτων από τη Γάζα. Αυτό καταδεικνύει δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της κρατικής τηλεόρασης. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 62% των ερωτηθέντων κρίνει ως πρακτικά ανέφικτη την «απόλυτη νίκη» που υπόσχεται ο Νετανιάχου, σε αντίθεση με το 19% των Ισραηλινών, που πιστεύει ότι μια τέτοια νίκη είναι δυνατή.

Μικρές δημοσκοπικές μετατοπίσεις

Από την άλλη, παρά τη δυσπιστία που εκφράζεται από πολλούς για τις επιλογές της κυβέρνησης Νετανιάχου, το κόμμα Λικούντ παραμένει πρώτο στην προτίμηση των ερωτηθέντων με 22 δημοσκοπικές έδρες, παρά την κάμψη της τάξεως δύο εδρών, που εμπίπτει στο όριο του δημοσκοπικού λάθους (+/-4%).

Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται πλέον με 17 δημοσκοπικές έδρες το δεξιό κόμμα «Ισραήλ το Σπίτι μας» του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ένα κόμμα που συμφωνεί με την τρέχουσα διαχείριση του πολέμου, αλλά παραμένει εκτός κυβέρνησης, επειδή απορρίπτει τις θέσεις της εθνοθρησκευτικής ακροδεξιάς των Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς.

Τα ισχυρότερα, άλλοτε, τρία αντιπολιτευτικά κόμματα συνεχίζουν να μειώνουν τα ποσοστά τους. Η κεντροδεξιά «Παράταξη Εξουσίας» του Μπένι Γκαντς, το κεντροαριστερό «Υπάρχει Μέλλον» του Γιαΐρ Λαπίντ και οι αριστεροί «Δημοκράτες» του Γιαΐρ Γκολάν καθηλώνονται στις 12 με 15 έδρες το καθένα. Τέλος, η εθνοθρησκευτική Ακροδεξιά παρουσιάζει μικρή άνοδο, που οφείλεται στο ότι ο «Θρησκευτικός Σιωνισμός» του υπουργού Οικονομικών, Μπετσαλέλ Σμότριτς, ξεπέρασε το ελάχιστο ποσοστό εισόδου στο κοινοβούλιο, κάτι που είχε μήνες να συμβεί.

Πάντως, εάν γίνονταν εκλογές στο Ισραήλ σήμερα, αμφότερες η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση μάλλον δεν θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση «ιδεολογικώς αμιγή», μιας και φέρονται να μην καταφέρνουν να ελέγξουν τις 61 από τις συνολικά 120 έδρες της Κνέσετ.

Αλληλοκατηγορίες Ισραήλ-ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Αμφίσημες αντιδράσεις προκάλεσαν οι χθεσινές εικόνες από αποθήκη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ στο Ντιρ Αλ-Μπάλαχ της κεντρικής Γάζας, με χιλιάδες εξαθλιωμένους Παλαιστίνιους να προσπαθούν να εξασφαλίσουν αλεύρι για τις οικογένειές τους.

Η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή Σίγκριντ Κάαγκ, μιλώντας χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, παρομοίασε την ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας που το Ισραήλ επέτρεψε να μεταφερθεί από τον ΟΗΕ ως «σωσίβιο για ένα πλοίο βυθισμένο».

Από την άλλη, φιλοκυβερνητικά ισραηλινά ΜΜΕ εμφανίζουν τις εικόνες πλιάτσικου που εκτυλίχθηκαν στις αποθήκες του ΠΕΠ ως «απόδειξη» ότι οι τοπικοί φορείς του ΟΗΕ, σε συνεργασία με τη Χαμάς, απέκρυπταν για λόγους κερδοσκοπίας και πολιτικής σκοπιμότητας μεγάλες ποσότητες ειδών πρώτης ανάγκης, ενώ θα όφειλαν να τα διανέμουν στους κατοίκους, που τα είχαν άμεση ανάγκη.

Πηγή: Deutsche Welle

