Η Μόσχα καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας κάνοντας λόγο για «συλλογική τιμωρία του άμαχου πληθυσμού», ζητώντας «άμεσο τερματισμό της αιματοχυσίας».

«Αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε ή να το περιγράψουμε», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνομιλίες για την ευρασιατική ασφάλεια.

Αυτή είναι μια από τις πιο σκληρές επικρίσεις που έχει ασκήσει η Μόσχα κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ενέτεινε την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζα στις 17 Μαΐου, με δηλωμένο στόχο την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων, την ανάληψη του ελέγχου ολόκληρης της παλαιστινιακής περιοχής και την καταστροφή της Χαμάς, της οποίας η άνευ προηγουμένου επίθεση σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον πόλεμο. «Οι ενέργειες του Ισραήλ (...) αποτελούν συλλογική τιμωρία του άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο Λαβρόφ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας«τη μεγαλύτερη τραγωδία στην περιοχή».

«Μαζί με τους Άραβες φίλους μας και τη συντριπτική πλειοψηφία άλλων χωρών, επιμένουμε στον άμεσο τερματισμό της αιματοχυσίας», τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

