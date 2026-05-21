Η Τουρκία προτείνει «δικό της» αγωγό για το ΝΑΤΟ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τουρκία εισηγείται στο ΝΑΤΟ τη δημιουργία αγωγού καυσίμων για στρατιωτική χρήση, που θα είναι πέντε φορές φθηνότερος από άλλες επιλογές και θα τροφοδοτεί την ανατολική πτέρυγα της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ και βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης εντός της Συμμαχίας.

Εάν εγκριθεί, ο αγωγός θα χρηματοδοτηθεί από κοινά ταμεία του ΝΑΤΟ και θα μειώσει την εξάρτηση από τη θαλάσσια μεταφορά καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ, δημιουργώντας ανταγωνισμό με εναλλακτική λύση που συνδέεται με την Ελλάδα.

Η Άγκυρα εισηγείται στο ΝΑΤΟ τη δημιουργία αγωγού καυσίμων για στρατιωτική χρήση, που θα είναι πιο «οικονομικός» από άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως υποστηρίζει.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι πρότεινε στο ΝΑΤΟ σχέδιο αγωγού καυσίμων, που θα είναι πέντε φορές φθηνότερο από άλλες επιλογές για την τροφοδοσία της ανατολικής πτέρυγας της Ατλαντικής Συμμαχίας, θέτοντας την Τουρκία σε ανταγωνισμό με μια εναλλακτική λύση που συνδέεται με την Ελλάδα.

Πηγή: Deutsche Welle

«Πρόκειται για ένα αυτόνομο έργο που έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα και βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία έγκρισης εντός της Συμμαχίας», δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το έργο, εάν εγκριθεί, θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινών ταμείων του ΝΑΤΟ και θα μειώσει την εξάρτηση της Συμμαχίας από τη θαλάσσια μεταφορά καυσίμων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.Μια άλλη εναλλακτική λύση που έχει αναφερθεί ευρέως είναι μια διαδρομή Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας. Το 2023, οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας υπέγραψαν μία επιστολή προθέσεων για την επέκταση του δικτύου αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Οι αντικρουόμενες προτάσεις θα μπορούσαν να θέσουν την Τουρκία και την Ελλάδα σε περαιτέρω διαμάχη σχετικά με το δίκτυο καυσίμων στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

