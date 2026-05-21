Το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Περιφερειακού Εφετείου της Άγκυρας αποφάσισε σήμερα την προσωρινή απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ και της εκτελεστικής επιτροπής του κύριου κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), από τα καθήκοντά τους.

Παράλληλα, όρισε ότι ο πρώην ηγέτης του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, και η ηγετική του ομάδα αναλαμβάνουν τον έλεγχο του κόμματος, ως προσωρινό μέτρο στο πλαίσιο της εν εξελίξει δικαστικής προσφυγής για την εγκυρότητα του συνεδρίου του κόμματος το 2023.

Η απόφαση ακολουθεί μια προηγούμενη δικαστική απόφαση που έκρινε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP της 4ης-5ης Νοεμβρίου 2023. Σε εκείνο το συνέδριο, ο Οζέλ είχε νικήσει τον Κιλιτσντάρογλου στην κούρσα για την ηγεσία του κόμματος.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Οζγκιούρ Οζέλ κάλεσε όλους τους βουλευτές στο κεντρικό γραφείο του κόμματός του για έκτακτη συνεδρίαση. Εν τω μεταξύ, στον απόηχο της απομάκρυνσης του Οζέλ, το τουρκικό χρηματιστήριο (BIST 100) έκλεισε με βουτιά 6,03%.

