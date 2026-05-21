Bloomberg: Ιράν και Ομάν συζητούν μόνιμο σύστημα διοδίων στο Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος διοδίων, το οποίο θα θεσμοθετεί τον έλεγχό του στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Το Ιράν και το Ομάν πρέπει να κινητοποιήσουν όλους τους πόρους τους τόσο για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας όσο και για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας με τον καταλληλότερο τρόπο», δήλωσε ο Ιρανός πρέσβης στη Γαλλία, Μοχαμάντ Αμίν-Νεζάντ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg στο Παρίσι την Τετάρτη.

«Αυτό θα συνεπάγεται κόστος και είναι αυτονόητο ότι όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτή τη θαλάσσια διέλευση θα πρέπει επίσης να καταβάλουν το μερίδιό τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σύστημα θα είναι διαφανές.

«Και αν σήμερα υπάρχει πραγματική επιθυμία να βελτιωθεί η κατάσταση, τότε πρέπει να βρεθεί λύση που να αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος», πρόσθεσε.

Το πρωτοφανές κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν αποτελεί τη σοβαρότερη συνέπεια του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ναυσιπλοΐα έχει καταρρεύσει από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, με το Ιράν να επιτρέπει τη διέλευση ελάχιστων πλοίων και τις ΗΠΑ να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Η κατάσταση αυτή έχει εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας και έχει προκαλέσει παγκόσμιο ξεπούλημα κρατικών ομολόγων, καθώς εντείνονται οι πληθωριστικές πιέσεις.

Το Στενό, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν στα βόρεια και το Ομάν στα νότια, συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό και υπό φυσιολογικές συνθήκες διακινεί περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και άλλα εμπορεύματα όπως αλουμίνιο και λιπάσματα.

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Ο Αμίν-Νεζάντ υποστήριξε ότι η ναυσιπλοΐα δεν έχει διακοπεί πλήρως, ενώ η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι 26 δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία διέσχισαν το Στενό μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης με τη βοήθεια των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ο αριθμός αυτός ωστόσο παραμένει πολύ χαμηλότερος από τα προπολεμικά επίπεδα, όταν διέρχονταν περίπου 135 πλοία ημερησίως.

Το Ιράν έχει πλέον επεκτείνει τη θαλάσσια ζώνη που θεωρεί ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία του και έχει θεσπίσει νέους κανόνες για τα πλοία που επιθυμούν να διαπλεύσουν το Στενό του Ορμούζ, το οποίο στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος περίπου 39 χιλιόμετρα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να συναλλάσσονται με έναν νέο φορέα, την «Αρχή Στενού του Περσικού Κόλπου» (Persian Gulf Strait Authority), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να λαμβάνουν αιτήματα πληρωμής έως και 2 εκατ. δολαρίων για ασφαλή διέλευση.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι χώρες όπως η Κίνα και η Νότια Κορέα έχουν συντονιστεί με το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για να περάσουν τα πλοία τους από το Στενό. Ωστόσο, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς, ενώ το Ιράν δεν έχει διευκρινίσει αν επιβλήθηκαν χρεώσεις.

Η ιρανική ηγεσία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και μετά το τέλος του πολέμου, τόσο για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ όσο και ως πιθανό μέσο ενίσχυσης των κρατικών εσόδων σε μια οικονομία που έχει πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο.



Πηγή: skai.gr

