Η δικαστική εξουσία του Ιράν υποσχέθηκε να συνεχίσει να λαμβάνει «αποφασιστικά» μέτρα εναντίον ατόμων που κατηγορεί ότι εργάζονται για ξένα συμφέροντα, ενώ αναφέρει ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες εκτελέσεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων το τελευταίο διάστημα.

Οι δικαστικές αρχές και οι αρχές ασφαλείας δήλωσαν ότι θα «ενεργήσουν αποφασιστικά εναντίον των μισθοφόρων των εχθρών χωρίς επιείκεια μέχρι τον τελευταίο», σύμφωνα με ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης που μεταδόθηκε αργά τη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου οι δικαστικές αρχές εκτέλεσαν τρεις άνδρες που συνελήφθησαν στη βορειοανατολική πόλη Μασάντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο τον Ιανουάριο, τις οποίες κορυφαίοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν «απόπειρα πραξικοπήματος» με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αυτό που παρουσίασαν ως «ομολογίες» των ανδρών, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από τις αρχές ως «πράκτορες» της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ και «ηγέτες ταραχών». Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι οι άνδρες ενήργησαν κατά της κυβέρνησης χρησιμοποιώντας μαχαίρια και σπαθιά εναντίον παραστρατιωτικών δυνάμεων καταστρέφοντας δημόσια περιουσία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ένας τεράστιος αριθμός κρατουμένων έχει απαγχονιστεί, ιδιαίτερα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Οι εκτελέσεις συνδέονται με τις διαμαρτυρίες κατά του κατεστημένου, κατά τις οποίες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Την περασμένη εβδομάδα στο Ισφαχάν, ο 21χρονος Σασάν Αζαντβάρ εκτελέστηκε για «συνεργασία με τον εχθρό» για πράξεις που περιελάμβαναν, σύμφωνα με το δικαστικό σώμα, «επίθεση σε μίνι λεωφορείο που μετέφερε δυνάμεις ασφαλείας, με πέτρες και ένα γκλομπ και σπάσιμο παραθύρων δημόσιων λεωφορείων και ιδιωτικών οχημάτων».

Οι αρχές υποστήριξαν ότι ενώ η δικαστική διαδικασία έχει επιταχυνθεί σημαντικά για όσους συνελήφθησαν σε σχέση με τις διαμαρτυρίες, οι διαδικασίες παραμένουν νόμιμες και οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται αφού λάβουν το πράσινο φως από τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το εξωτερικό και αντίπαλοι της κυβέρνησης του Ιράν έχουν δηλώσει ότι οι κρατούμενοι δεν έχουν δίκαιες δίκες και οι οικογένειές τους πιέζονται να σιωπήσουν για τις συλλήψεις και τις εκτελέσεις, κατηγορίες που απορρίπτουν οι ιρανικές αρχές.

Αρκετοί κρατούμενοι έχουν επίσης εκτελεστεί αφού καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και άλλες κατηγορίες εθνικής ασφάλειας. Τα αδικήματα ασφαλείας μπορούν να οδηγήσουν σε καταδίκη για «moharebeh» («κήρυξη πολέμου κατά του Θεού»), και άλλες ποινές που επισύρουν τη θανατική ποινή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δύο άνδρες απαγχονίστηκαν επειδή φέρονται να έστειλαν εικόνες στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μοσάντ, προσπάθησαν να στρατολογήσουν άλλους για δραστηριότητες δολιοφθοράς και έδωσαν κατασκευασμένες ενδείξεις στις αρχές ασφαλείας.

Πολλά μέλη των Μουτζαχεντίν-ε Χαλκ (MEK), μιας ομάδας με έδρα το εξωτερικό που θεωρείται «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ιρανικές αρχές, έχουν επίσης εκτελεστεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το εξωτερικό ανέφεραν ότι οι ιρανικές αρχές πραγματοποίησαν το 2025 και το 2026 τον μεγαλύτερο αριθμό απαγχονισμών από το 1989, όταν πολιτικοί αντιφρονούντες και μέλη της MEK εκτελέστηκαν.

Μια έκθεση των οργανώσεων «Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν» και «Μαζί κατά της θανατικής ποινής» τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι τουλάχιστον 1.639 εκτελέσεις καταγράφηκαν το 2025, αριθμός που είναι 68% υψηλότερος από ό,τι το προηγούμενο έτος.

Τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν στα τέλη Απριλίου ότι από την έναρξη του φετινού πολέμου, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί και περισσότεροι από 4.000 έχουν συλληφθεί με κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει τα στοιχεία, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οικονομικά μέτρα

Οι ιρανικές αρχές έχουν επίσης κατασχέσει τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία Ιρανών εντός και εκτός της χώρας, σε απάντηση σε υποτιθέμενες αντισυστημικές δραστηριότητες.

Η τελευταία τέτοια κίνηση ανακοινώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν η δικαστική εξουσία ανακοίνωσε ότι οι αρχές στην επαρχία Σεμνάν, που βρίσκεται ανατολικά της Τεχεράνης, κατάσχεσαν τα περιουσιακά στοιχεία 22 «προδοτών του έθνους και ανθρώπων που συνδέονται με το σιωνιστικό καθεστώς [Ισραήλ] και εχθρικές χώρες».

Κατά τη διάρκεια του ναυτικού αποκλεισμού που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ, ο οποίος επιδείνωσε τις ήδη δύσκολες οικονομικές συνθήκες στο Ιράν, οι αρχές έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι θα ενεργήσουν κατά οποιωνδήποτε ανατρεπτικών μέτρων, όπως η συσσώρευση αγαθών, ενώ έχουν απειλήσει με ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών, μαστιγώσεις και πρόστιμα για όποιον καταδικαστεί.

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι προειδοποίησε επίσης ότι όσοι συσσωρεύουν, αυξάνουν τις τιμές τους ή πωλούν ληγμένα προϊόντα θα αντιμετωπίσουν «αποφασιστικές» νομικές ενέργειες.

Οι τιμές εκτοξεύτηκαν αυτή την εβδομάδα σε όλη τη χώρα, ειδικά για τρόφιμα, φάρμακα, αυτοκίνητα και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ αναμένονται δυνητικά δύσκολες στιγμές, καθώς υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για μια διαρκή επίλυση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, παρά τη συνεχιζόμενη εκεχειρία.

«Τα τρέχοντα επίπεδα τιμών είναι απαράδεκτα. Οι αυξήσεις των τιμών οφείλονται στην πολεμική αναταραχή και τις κυρώσεις», δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Αμπντολνάσερ Χεμμάτι. «Αλλά ο λαός δεν πρέπει να ανησυχεί, επειδή η αντίστασή του αποδίδει και, αν θέλει ο Θεός, η νίκη θα επιτευχθεί σύντομα».





Πηγή: skai.gr

