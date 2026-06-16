Δημογλίδου για τη γυναικοκτονία στη Δράμα: Ο αστυνομικός φαίνεται πως δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χωρισμό

Νέα γυναικοκτονία έχει σοκάρει τη χώρα, με έναν αστυνομικό στη Δράμα να μαχαιρώνει 8 φορές τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του.

Μιλώντας στο Mega η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως: «Αυτό το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία, ήταν απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει ένταση ή κακοποίηση, ενώ δεν υπήρχε καταγγελία. Αυτό που μας προκύπτει, είναι ότι το ζευγάρι είχε μπει ίσως σε μια διαδικασία να διακοπεί ο γάμος. Όμως, ο ένας δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτόν τον χωρισμό. Γι' αυτό και φαίνεται ότι ο άνδρας είχε ζητήσει ιδιωτικά βοήθεια από ειδικό».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε πως «από το ανήλικο παιδί της οικογένειας έφτασαν οι συνάδελφοι και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη συνάδελφο. Κάλεσαν πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ. Oι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή. Δυστυχώς, μετά από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι κατέληξε».

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε πως θα εξεταστεί εάν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή ο αστυνομικός ενώ επισήμανε πως «αυτό δεν σημαίνει πως μια δολοφονία συνοδεύεται πάντα από κάποια ψυχική νόσο».

Η οικογένεια είχε δύο παιδιά και το ανήλικο αγόρι ήταν παρών στη δολοφονία της μητέρας του. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε πως το παιδί παρακολουθείται από ψυχολόγο της αστυνομίας και λαμβάνει την απαραίτητη βοήθεια των ειδικών. «Υπάρχει εξαιρετικό περιβάλλον στις οικογένειες και των δύο γονιών», επισήμανε, τονίζοντας πως θα αποφασίσει ο αρμόδιος εισαγγελέας για την τύχη του ανήλικου.

Το χρονικό

Το φρικτό έγκλημα αποκαλύφτηκε στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας όταν ο 10χρονος γιος της οικογένειας κάλεσε το κέντρο άμεσης δράσης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και το ΕΚΑΒ και εντόπισαν τη γυναίκα αιμόφυρτη στο σπίτι. Διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Δράμας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για 2 ώρες να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο η γυναίκα κατέληξε περίπου στις 7 το απόγευμα.

Άμεσα ξεκίνησε η αναζήτηση του συζύγου, που ήταν ο βασικός ύποπτος. Τότε, ένας περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία πως είδε τον άνδρα νεκρό μέσα στο όχημά του. Όπως διαπιστώθηκε, είχε βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Πηγή: skai.gr

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