Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γυναίκα έπεσε στο λιμάνι του Περιαιά - Αδιευκρίνιστα τα αίτια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της 45χρονης υπηκόου Τσεχίας δεν εμπνέει ανησυχία. Μετακομίστηκε στο «Αττικόν» για περαιτέρω εξετάσεις

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Λιμάνι Πειραιά

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο λιμάνι του Πειραιά, όταν μία 45χρονη υπήκοος Τσεχίας έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε8.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που βρίσκονταν στο σημείο, τα οποία έριξαν σωσίβιο στη γυναίκα και, δίνοντάς της οδηγίες, κατάφεραν να την κατευθύνουν προς την προβλήτα. Στη συνέχεια την ανέσυραν με ασφάλεια από το νερό.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιμάνι Πειραιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο