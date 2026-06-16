Στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995 αύξησε το βασικό επιτόκιό της η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας την Τρίτη, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αδυναμία του γεν και τις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν αυξηθεί, εν μέρει λόγω και της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έστειλε παράλληλα μήνυμα ότι σκοπεύει να συνεχίσει την πορεία ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής της, αναστέλλοντας τη σταδιακή μείωση των αγορών ομολόγων της.

Πιο συγκεκριμένα, η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο 30 και πλέον ετών. Ανακοίνωσε επίσης ότι από τον Απρίλιο του 2027 θα διατηρεί σταθερές τις αγορές ομολόγων της, στο ύψος των περίπου 2 τρισ. γεν.

Η απόφαση για σταδιακή μείωση των αγορών ομολόγων εντάσσεται στις προσπάθειες της Τράπεζας της Ιαπωνίας να επιστρέψει σε ένα περιβάλλον κανονικών ρυθμίσεων πολιτικής, έπειτα από χρόνια έντονης νομισματικής τόνωσης.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν στη συνεδρίαση της Τρίτης, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι διεξήχθη για πρώτη φορά χωρίς την παρουσία του διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Καζούο Ουέντα, ο οποίος νοσηλεύεται για θεραπεία λοίμωξης. Ο Ουέντα σχεδίαζε να υποβάλει τις απόψεις του στο διοικητικό συμβούλιο χωρίς να συμμετάσχει στην ψηφοφορία, είχε αναφέρει νωρίτερα η BOJ.

Οι αποφάσεις, που ήταν ευρέως αναμενόμενες, δεν ελήφθησαν με -απόλυτη ομοφωνία (7-1), καθώς το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Τοϊτσίρο Ασάντα διαφώνησε.

Το γεν υποχώρησε ελαφρώς στα 160,35 ανά δολάριο μετά την απόφαση, μια ανάσα από το επίπεδο των 160 γεν ανά δολάρια, όπου βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα και είχε οδηγήσει το υπουργείο Οικονομικών να παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος στα τέλη Απριλίου. Ο Nikkei 225 ξεπέρασε στιγμιαία το όριο των 70.000 μονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία του μετά την απόφαση, ένδειξη ότι η αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων δεν κλόνισε την αισιοδοξία των επενδυτών στις μετοχές.

Με την αύξηση των επιτοκίων σχεδόν πλήρως προεξοφλημένη, οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις αν θα ακολουθήσει και νέα αύξηση τους επόμενους μήνες, καθώς και την επιβεβαίωση ότι ο πληθωρισμός παραμένει η κορυφαία ανησυχία της κεντρική τράπεζας και όχι μια πιθανή αποδυνάμωση της οικονομίας.

Παρότι ΗΠΑ και Ιράν δήλωσαν ότι κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου και το εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, καθώς εκατοντάδες εμπορικά πλοία εξακολουθούν να αναμένουν ασφαλή διέλευση από τη θαλάσσια οδό.

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Πηγή: skai.gr

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