Ο Κάρνεϊ πρότεινε την Λουίζ Άρμπουρ ως 31η γενική κυβερνήτρια του Καναδά

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε σήμερα ότι πρότεινε την πρώην δικαστή Λουίζ Άρμπουρ για τη θέση του γενικού κυβερνήτη, που εκπροσωπεί τον βασιλιά Κάρολο, τον αρχηγό του κράτους.

Η πρώην Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρώην εισαγγελέας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, η Άρμπουρ, θα γίνει η 31η γενική κυβερνήτρια του Καναδά και η έκτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα.

Η 79χρονη πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Καναδά θα αναλάβει τα καθήκοντά της το καλοκαίρι.

«Επί περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η Λουίζ Άρμπουρ ήταν η φωνή εκείνων των οποίων η αξιοπρέπεια χλευάστηκε, απαίτησε να λογοδοτούν οι θεσμοί και άλλαξε ζωές χάρη στην αφοσίωσή της», είπε ο Κάρνεϊ.

Η Άρμπουρ θα διαδεχθεί τη Μαίρη Σάιμον, την πρώτη ιθαγενή γενική κυβερνήτρια του Καναδά που κατείχε το αξίωμα από τον Ιούλιο του 2021 και είχε προταθεί από τον πρώην πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

«Αποδέχομαι αυτές τις ευθύνες με βαθύ αίσθημα καθήκοντος, σε μια περίοδο που οι Καναδές και οι Καναδοί είναι αντιμέτωποι με περίπλοκες καταστάσεις και αλλαγές» είπε η ίδια.

Τα καθήκοντα του γενικού κυβερνήτη είναι κατ’ ουσίαν εθιμοτυπικά αλλά και ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος του Καναδά αφού ορκίζει την κυβέρνηση, υπογράφει τους νόμους και μπορεί να συγκαλέσει ή να διαλύσει το κοινοβούλιο.

