Τρεις άνδρες απαγχονίστηκαν στο βορειοανατολικό Ιράν αφού κρίθηκαν ένοχοι ότι συνέβαλαν στον θάνατο μελών των δυνάμεων ασφαλείας κατά τις διαδηλώσεις που συντάραξαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική δικαιοσύνη.

Οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις, ειδικά αυτές που σχετίζονται με τις διαδηλώσεις που έγιναν στη χώρα τον περασμένο χειμώνα, έχουν πολλαπλασιασθεί στο Ιράν από την αρχή της περιφερειακής σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ο Μεχντί Ρασουλί και ο Μοχαμάντ Ρεζά Μιρί, πράκτορες της Μοσάντ που ενεπλάκησαν στις ταραχές του Ιανουαρίου στη Μασχάντ (βορειοανατολικά), δράστες εκτεταμένων βιαιοτήτων και υπεύθυνοι για τον θάνατο ενός μέλους των δυνάμεων ασφαλείας, απαγχονίστηκαν», ανακοινώθηκε μέσω της ιστοσελίδας της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

Η δικαιοσύνη κατηγόρησε τους δύο άνδρες ότι είχαν «χρησιμοποιήσει βόμβες Μολότοφ και μαχαίρια, ότι υποκίνησαν και ενθάρρυναν ανθρώπους να σκοτώσουν και ότι είχαν συμμετάσχει άμεσα στον θάνατο ενός πράκτορα των δυνάμεων ασφαλείας».

«Ο Εμπραχίμ Ντολαταμπαντί, ένας από τους βασικούς υποκινητές των ταραχών … στη Μασχάντ, που στοίχισαν τη ζωή σε πολλά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, επίσης απαγχονίστηκε», πρόσθεσε το Mizan.

Οι ποινές εκτελέστηκαν «ύστερα από την επικύρωση της ετυμηγορίας από το Ανώτατο Δικαστήριο», διευκρίνισε σήμερα το Mizan.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, οι τελευταίες αυτές διαδηλώσεις, που κορυφώθηκαν τον Ιανουάριο, ξεκίνησαν ειρηνικά πριν μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό».

Οι αρχές έχουν παραδεχθεί ότι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις αυτές, αλλά αποδίδουν τις βιαιότητες σε «τρομοκρατικές ενέργειες» ενορχηστρωμένες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ιράν είναι η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο, μετά την Κίνα.

Χθες, Κυριακή, ένας άνδρας εκτελέστηκε για συμμετοχή σε δολοφονία που διαπράχθηκε στη διάρκεια των διαδηλώσεων που συντάραξαν το Ιράν το 2022-2023 ύστερα από τον θάνατο της νεαρής Ιρανής, κουρδικής καταγωγής, Μαχσά Αμινί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

