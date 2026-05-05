Η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε έναν νέο πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε σήμερα την εξάρθρωση ενός πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ ο οποίος προετοίμαζε, σύμφωνα με τη Δαμασκό, δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων, με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου να καταγγέλλει επαναλαμβανόμενες "αβάσιμες κατηγορίες".

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας απέτρεψαν "συνωμοσία για τρομοκρατική ενέργεια που στόχευε υψηλόβαθμους (Σύρους) αξιωματούχους".

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι "συντονισμένες επιχειρήσεις ασφαλείας" έλαβαν χώρα στα περίχωρα της Δαμασκού, όπως και στις επαρχίες του Χαλεπίου, της Χομς, της Ταρτούς και της Λαττάκειας, καθιστώντας δυνατή "την εξάρθρωση ενός πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, του οποίου τα μέλη πέρασαν κρυφά στο συριακό έδαφος αφότου έλαβαν εξειδικευμένη εκπαίδευση στον Λίβανο".

Το υπουργείο ανέφερε ότι ο πυρήνας ήταν έτοιμος να αναλάβει δράση, κυρίως για να διαπράξει "δολοφονίες που στόχευαν υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους".

Το υπουργείο δημοσίευσε φωτογραφίες 11 συλληφθέντων, χωρίς να διευκρινίζει τις εθνικότητές τους.

Νωρίτερα, είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες με όπλα που παρουσιάζονταν ως κατασχεμένα μέσα σε μια κρυψώνα, εκ των οποίων πυροβόλα, πυρομαχικά, χειροβομβίδες και "εκρηκτικοί μηχανισμοί" έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν καθώς και εξοπλισμός παρακολούθησης.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι "διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες του υπουργείου" και επανέλαβε σε ανακοίνωση τη θέση της, σύμφωνα με την οποία το σιιτικό κίνημα "δεν έχει καμιά παρουσία στο συριακό έδαφος και δεν διεξάγει καμιά δραστηριότητα εκεί".

"Οι επανειλημμένες διαβεβαιώσεις των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαιώνουν ότι μερικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν εντάσεις και να σπείρουν τη διχόνοια μεταξύ των λαών της Συρίας και του Λιβάνου", πρόσθεσε η Χεζμπολάχ.

Είχε ήδη διαψεύσει στις 12 και 19 Απριλίου οποιαδήποτε σχέση με πυρήνες που εξαρθρώθηκαν στη Συρία, και κατηγορήθηκαν από τις αρχές της χώρας για σχεδιασμό επιθέσεων στη εθνική της επικράτεια και στο εξωτερικό.

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ που ανατράπηκε το 2024 είχε στενούς δεσμούς με τη Χεζμπολάχ, η οποία τον βοήθησε στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (2011-2024).

Οι σουνιτικές ισλαμιστικές αρχές που τον διαδέχθηκαν εμφανίστηκαν εχθρικές απέναντι στο κίνημα του Λιβάνου.

Τον Φεβρουάριο, οι συριακές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι εξάρθρωσαν έναν πυρήνα υπεύθυνο για επιθέσεις που είχαν στόχο συνοικία της Δαμασκού, δηλώνοντας ότι τα όπλα προέρχονταν από τη Χεζμπολάχ, η οποία και εκεί είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Πηγή: skai.gr

