Estadio Deportivo: «Ο Βλαχοδήμος απέρριψε Παναθηναϊκό και Μπεσίκτας»

Η αποχώρηση του Νίλαντ έχει αφήσει τη Σεβίλλη με μοναδική καθαρόαιμη λύση κάτω από τα δοκάρια τον νεαρό Αλμπέρτο Φλόρες. Παρά ταύτα, οι Ανδαλουσιανοί δεν έχουν βρει ακόμη την οριστική απάντηση για τη θέση του τερματοφύλακα, καθώς εξακολουθούν να διατηρούν ζωντανή την επιθυμία τους να φέρουν ξανά στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Πρόκειται πάντως για μια περίπτωση με αρκετές δυσκολίες και δεν φαίνεται πως θα υπάρξει άμεσα οριστική εξέλιξη.

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Πηγή: skai.gr

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