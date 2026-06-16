Η Αργεντινή ρίχνεται τα ξημερώματα (04:00) στη μάχη της υπεράσπισης του τίτλου της στο Παγκόσμιο Κύπελλο αντιμετωπίζοντας την Αλγερία. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, ο Λιονέλ Μέσι έχει ξεπεράσει τελείως τις ενοχλήσεις που είχε και θα βρίσκεται κανονικά στο βασικό σχήμα της ομάδας.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες επιλογές του Λιονέλ Σκαλόνι, αμφιβολίες υπάρχουν μόνο για την τετράδα της άμυνας. Οι Μολίνα και Μοντιέλ προέρχονται από τραυματισμό και έπαιξαν καθόλου και ένα 20λεπτο αντίστοιχα στα φιλικά παιχνίδια της εθνικής ομάδας, με τις πιθανότητες να είναι μοιρασμένες μεταξύ τους για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο Ρομέρο, ο οποίος επίσης επιστρέφει από τραυματισμό, διεκδικεί τη θέση του παρτενέρ του Οταμένδι στα στόπερ με τον Μεντίνα. Ο Λισάντρο Μαρτίνες αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως αριστερός μπακ.

Στις θέσεις από το κέντρο και μπροστά τα πράγματα είναι μάλλον ξεκάθαρα. Την τετράδα στη μεσαία γραμμή θα απαρτίζουν οι Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Ντε Πολ και Αλμάδα, ενώ ο Μέσι θα κινείται πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

Πηγή: skai.gr

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