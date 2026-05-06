Οι αιχμές του Τραμπ κατά της Ινδίας έρχονται στην πλέον εύθραυστη στιγμή

Ο κόσμος βρίσκεται σε τόσο χαοτική κατάσταση, που πλησιάζουμε στην πρώτη επέτειο ενός ολιγόχρονου πολέμου με πυροβολισμούς μεταξύ δύο εχθρικών πυρηνικών δυνάμεων και ελάχιστοι τον θυμούνται.

Του δημοσιογράφου της TWP, Jim Geraghty

Σήμερα, η Ινδία και το Πακιστάν βρίσκονται τεχνικά σε ειρήνη - με τον τρόπο που δύο άνθρωποι που κάποτε εκσφενδόνιζαν έπιπλα ο ένας στον άλλο είναι τεχνικά συγκάτοικοι σε ηρεμία. Ποτέ δεν ξέρεις πότε η σύγκρουση μπορεί να αναζωπυρωθεί, ξαφνικά και έντονα.

Στις 7 Μαΐου 2025, η Ινδία εξαπέλυσε πλήγματα σε εννέα φερόμενους μαχητές εντός του Πακιστάν και του Κασμίρ, ως αντίποινα για την τρομοκρατική επίθεση που είχε σκοτώσει 26 ανθρώπους στο Παχαλγκάμ ένα μήνα νωρίτερα. Για τις επόμενες τέσσερις ημέρες, Ινδία και Πακιστάν αντάλλαξαν πυραύλους και drones κατά μήκος της Γραμμής Ελέγχου, ενώ οι αεροπορικές τους δυνάμεις συγκρούστηκαν στον ουρανό.

Ο πόλεμος σηματοδότησε την πρώτη φορά που το Πακιστάν εκτόξευσε συμβατικά οπλισμένους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς κατά της Ινδίας και την πρώτη φορά που η ασιατική χώρα χρησιμοποίησε πυραύλους κρουζ εναντίον του Πακιστάν. Καμία χερσαία δύναμη δεν προσπάθησε να διασχίσει τα σύνορα του αντιπάλου, γεγονός που οδήγησε ορισμένους αναλυτές να αποκαλέσουν τη σύγκρουση «πόλεμο χωρίς επαφή». (Πιθανότατα δεν φαινόταν τόσο «χωρίς επαφή» στους 21 πολίτες και τα πέντε μέλη στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων που σκοτώθηκαν στην ινδική πλευρά ή στους 40 πολίτες και 11 στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στην πακιστανική πλευρά.)

Τον χρόνο που πέρασε από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) την ανακοίνωσε στο Truth Social στις 10 Μαΐου, η εκεχειρία έχει αντέξει. Αν ακούσει κανείς τον Τραμπ, πρόκειται για ακόμη ένα αποτέλεσμα της γεωπολιτικής του ικανότητας. Στη φετινή ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης, καυχήθηκε: «Το Πακιστάν και η Ινδία - θα οδηγούσαν σε πυρηνικό πόλεμο - 35 εκατομμύρια άνθρωποι, είπε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, θα πέθαιναν αν δεν είχα παρέμβει».

Το Πακιστάν αναγνώρισε την αμερικανική εμπλοκή στη διαμεσολάβηση για την εκεχειρία, αλλά η Ινδία το αρνήθηκε κατηγορηματικά. Ο υπουργός Άμυνας της Ινδίας δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σταμάτησαν μόνο αφού επιτεύχθηκαν οι πολιτικοί και στρατιωτικοί στόχοι της χώρας, ενώ τον Ιούλιο ο πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι κανένας παγκόσμιος ηγέτης δεν ζήτησε από την Ινδία να σταματήσει την επιχείρηση.

Ας αποδοθεί στον Τραμπ και την ομάδα του - συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο - κάποια αναγνώριση: εργάστηκαν τηλεφωνικά και βοήθησαν να εκτονωθεί η κατάσταση. Όμως, όπως διαπίστωσα σε ταξίδι μου στην Ινδία το περασμένο φθινόπωρο, οι Ινδοί αξιωματούχοι δεν αντέχουν το γεγονός ότι ο Τραμπ αποδίδει στον εαυτό του την εκεχειρία και, επιπλέον, παρουσιάζεται ως εξωτερικός παράγοντας που την επέβαλε. Η έντονη αίσθηση ανεξαρτησίας και κυριαρχίας είναι εξαιρετικά σημαντική στην ινδική πολιτική κουλτούρα. Παρότι ο Μόντι και ο Τραμπ έχουν καλές σχέσεις, ο Ινδός ηγέτης δεν μπορεί ποτέ να εμφανιστεί ως υποτελής, ή υπάκουος στον Αμερικανό πρόεδρο.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Τραμπ έχει ενοχλήσει το Νέο Δελχί και με άλλους τρόπους. Τον Αύγουστο, επέβαλε δασμούς 50% στην Ινδία, από τους υψηλότερους σε οποιαδήποτε χώρα, για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Τα καλά νέα είναι ότι μια εμπορική συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο τους μείωσε στο 18%. Όμως οι Ινδοί εξακολουθούν εύλογα να αναρωτιούνται πώς η αγορά ρωσικού πετρελαίου τους μετέτρεψε σε σχεδόν εχθρικό κράτος.

Στη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ μιλά θετικά για τον Πακιστανό στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος προήχθη σε στρατάρχη τον περασμένο Μάιο για τον ρόλο του στη σύγκρουση. Ο Τραμπ τον έχει αποκαλέσει «πολύ σπουδαίο άνθρωπο» και «τον αγαπημένο μου στρατάρχη από το Πακιστάν». Αυτό μπορεί να είναι απλώς τυπική κολακεία του Τραμπ, όμως για την Ινδία μοιάζει σαν να επαινεί έναν «αμετανόητο τζιχαντιστή».

Την περασμένη περίοδο, το Πακιστάν βρέθηκε επίσης ως βασικός διπλωματικός παίκτης στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, φιλοξενώντας συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό της σύγκρουσης και λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής μαζί με τον Βανς. Ποιος θα περίμενε ότι το Πακιστάν - που έχει κατηγορηθεί για μυστική υποστήριξη των Ταλιμπάν στο γειτονικό Αφγανιστάν - θα έπαιρνε ρόλο ειρηνοποιού στη Μέση Ανατολή; Είναι μια εντυπωσιακή επιστροφή για τη χώρα στα μάτια του Τραμπ. Tο 2018 ο πρόεδρος είχε πει ότι το Πακιστάν δεν έδινε στην Ουάσιγκτον «τίποτα παρά ψέματα και απάτη».

Την περασμένη εβδομάδα, το Πεντάγωνο ενέκρινε συμφωνία 488 εκατομμυρίων δολαρίων της Northrop Grumman για την παροχή μηχανικής και τεχνικής υποστήριξης σε συστήματα ραντάρ F-16 στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Military Sales σε 21 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν. Για το Πεντάγωνο, αυτό δεν σημαίνει παροχή νέων επιθετικών δυνατοτήτων αλλά διατήρηση της λειτουργικότητας με αυστηρούς ελέγχους τελικής χρήσης. Όπως είναι αναμενόμενο, η Ινδία δεν το βλέπει έτσι - και δύσκολα μπορεί κανείς να την κατηγορήσει. Πριν από έναν χρόνο, τα μαχητικά της συγκρούονταν με τα πακιστανικά F-16.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι το εξής: κάποια στιγμή, κάποια τρομοκρατική ή εξτρεμιστική ομάδα και από τις δύο πλευρές θα εξαπολύσει άλλη μια προκλητική επίθεση. Το μάθημα που φαίνεται να έχουν πάρει οι δύο πλευρές από τον περσινό πόλεμο είναι ότι μπορούν να διεξάγουν συμβατικό πόλεμο χωρίς να οδηγηθούν σε πυρηνική κλιμάκωση. Φυσικά, αν κάνεις λάθος σε αυτόν τον υπολογισμό, καταλήγεις με πυρηνικά μανιτάρια.

Έτσι, μια νέα κρίση δεν είναι ζήτημα «αν», αλλά «πότε». Την περασμένη άνοιξη, η σχετικά νέα τότε κυβέρνηση Τραμπ είχε τις σχέσεις και την αξιοπιστία για να απομακρύνει τις δύο πλευρές από το χείλος της καταστροφής. Για να μπορέσεις να αποτρέψεις έναν πιθανό πυρηνικό πόλεμο, πρέπει και οι δύο πλευρές να σε εμπιστεύονται. Στην επόμενη κρίση, μετά από όλες αυτές τις μικρές αλλά ενοχλητικές εντάσεις προς την Ινδία από τον Τραμπ, θα θέλουν άραγε οι Ινδοί να ακούσουν όταν η κυβέρνησή του καλέσει σε αποκλιμάκωση;

Πηγή: skai.gr

