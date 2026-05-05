Σε οριακό σημείο βρίσκεται για μια ακόμη φορά η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις σε πλοία αναζωπυρώνουν τους φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά ιρανικών δυνάμεων και βύθισε έξι μικρά σκάφη, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από το Στενό του Ορμούζ.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια των ΗΠΑ να ανοίξουν εκ νέου τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ελευθερία», την ώρα που η Τεχεράνη επιχειρεί να αποκλείσει εκ νέου το Στενό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απέφυγε να επιβεβαιώσει αν η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, προειδοποιώντας παράλληλα ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στον Κόλπο ή στο Ορμούζ.

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση, από την πλευρά της, απείλησε ότι θα πλήξει οποιοδήποτε αμερικανικό πολεμικό πλοίο προσεγγίσει την περιοχή, ενώ ισχυρίστηκε ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο - κάτι που οι ΗΠΑ διέψευσαν. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μάλιστα χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση «Επιχείρηση Αδιέξοδο».

Η ένταση επεκτάθηκε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι στόχος ήταν να αποτραπεί η παράκαμψη του Στενού μέσω των ΗΑΕ και όχι να πληγούν τα Εμιράτα.

Την ίδια ώρα, αναφορές για φλεγόμενα πλοία ανοικτά των ΗΑΕ και επίθεση στο Ομάν επιτείνουν περαιτέρω την ανησυχία για πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Την κατάσταση εκτροχιάζει έτι περαιτέρω η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο.

