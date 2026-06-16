Ένας δημοσιογράφος του ιρανικού δικτύου Press TV χτυπήθηκε από θραύσματα ενόσω έκανε ρεπορτάζ για τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Israeli drones targeted me while I was clearly filming a report in an open space with all requirements (press signs on the car, vest and helmet with press signs, cellphones open and not doing anything else.

I was told that Lebanese army was blocking the road somewhere, so i went… pic.twitter.com/GFbZN8jrbA June 15, 2026

Ο Χάντι Χοτέιτ κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση παρόλο που φορούσε γιλέκο που ανέγραφε «τύπος» και βρίσκεται στο νοσοκομείο για θεραπεία.

«Ισραηλινά drones με στόχευσαν ενώ ήμουν ξεκάθαρα σε διαδικασία γυρισμάτων ενός ρεπορτάζ σε ανοιχτό χώρο με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Έκανα γυρίσματα όταν τα ισραηλινά drones με σκόπιμη επίθεση χτύπησαν το σημείο όπου στεκόμουν, και όχι το αυτοκίνητό μου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός ρεπόρτερ.

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«Δύο θαρραλέοι άνδρες κατάφεραν να έρθουν να με σώσουν μετά από περίπου 15 με 20 λεπτά. Προσπαθούσα να απομακρυνθώ από το αυτοκίνητό μου καθώς περίμενα ότι μπορεί να το ξαναστοχεύσουν. 6 θραύσματα χτύπησαν το σώμα μου (1 στο δεξί στήθος, 3 στο δεξί πόδι, 2 στο αριστερό πόδι). Είμαι καλύτερα τώρα» προσθέτει ο δημοσιογράφος.



«Η στοχοποίηση δημοσιογράφων είναι έγκλημα πολέμου» τονίζει ο Χοτέιτ.

Πηγή: skai.gr

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