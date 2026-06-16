Ρέστα ο Παναθηναϊκός για Ομπράντοβιτς - Κρίσιμο το διήμερο που διανύουμε

Ο κύκλος του Εργκίν Αταμάν έκλεισε και τυπικά χθες με την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας των δύο πλευρών και ο Παναθηναϊκός έχει ήδη μπει στην επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα, στην οποία όλοι στον οργανισμό θέλουν στην άκρη του πάγκου τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Συμφωνία με τον 66χρονο προπονητή δεν υπάρχει (ακόμη), για τον απλούστατο λόγο πως δεν υπήρξαν μέχρι το «διαζύγιο» με τον Τούρκο προπονητή συγκεκριμένες συζητήσεις. Άλλωστε και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός δεν ήθελε να εμπλακεί σε οποιαδήποτε κουβέντα, διαπραγμάτευσης ή σχεδιασμού, όσο υπήρχε συνάδελφός του στον πράσινο πάγκο.

Από το απόγευμα της Δευτέρας, ωστόσο, δεν υπάρχει πλέον αυτό το «εμπόδιο» και η σημερινή και η αυριανή μέρα θα είναι καθοριστικές για την υπόθεση. Ο «Ζοτς», που βρίσκεται στην Αθήνα (όπως και το συντριπτικά μεγαλύτερο διάστημα μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν), φέρεται να είναι θετικά διακείμενος στην ιδέα να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό και απλώς πρέπει να πάρει την απόφαση. Γιατί στην παρούσα φάση, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως για τον ίδιο οι δρόμοι είναι δύο: Παναθηναϊκός ή… τέλος η προπονητική. Δύσκολα, δηλαδή, θα τον δούμε σε άλλον πάγκο πλην του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν και πιθανότατα... γενικά.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι διατεθειμένος να προσφέρει τα πάντα στον άνθρωπο που οδήγησε την ομάδα σε πέντε Ευρωλίγκες. Όχι μόνο ένα μεγάλο συμβόλαιο, αλλά και πλήρη ελευθερία κινήσεων και επιλογών, τόσο για τη στελέχωση του ρόστερ, όσο και των συνεργατών του. Κοινώς, θέλει να του δώσει τα κλειδιά του «μαγαζιού» έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον ίδιο πως θα πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις που θα οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό ξανά στην κορυφή.

Η υπόθεση δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε σίριαλ. Αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να κλείσει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, καθώς ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει άμεσα μπροστά τον σχεδιασμό για το ρόστερ, αλλά και στην απευκταία περίπτωση που ο «Ζοτς» απαντήσει αρνητικά, να αναζητήσει κάποια άλλη λύση για τον πάγκο του. Το πόσο πολύ θέλουν οι «πράσινοι» τον Ομπράντοβιτς και πόσο αποφασισμένοι είναι να του δώσουν τα πάντα για να τον πείσουν, καταδεικνύεται από το γεγονός ότι η διοίκηση δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με καμία άλλη επιλογή προπονητή από την αγορά.

Σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, όλα είναι σε αναμονή μέχρι την απόφαση για τον προπονητή, καθώς αυτός θα κάνει όλες τις επιλογές. Δεδομένα πάντως ο Παναθηναϊκός θα αναζητήσει στην αγορά τουλάχιστον 4 με 5 παίκτες: Έναν ή δύο γκαρντ, έναν παίκτη στις θέσεις 2-3 και δύο σέντερ. Σημειώνεται πως όλοι στο ρόστερ έχουν συμβόλαιο και δεδομένα αποχωρούν οι Γκριγκόνις, Φαρίντ και Σαμοντούροβ, ενώ ο Σορτς φέρεται να είναι κοντά στη Βαλένθια αλλά (και) γι’ αυτόν θα αποφασίσει ο νέος προπονητής, καθώς έχει κλειστό συμβόλαιο σε ισχύ.

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