Για τον κίνδυνο να βρεθεί τόσο η ίδια όσο και άλλες μεγάλες αμερικανικές εξαγωγικές εταιρείες εκτεθειμένες σε πιθανά αντίποινα εξαιτίας της επιθετικής χρήσης των δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla.

Τα σχόλια της Tesla απηχούν τις ανησυχίες πολλών αμερικανικών επιχειρήσεων, ωστόσο είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι προέρχονται από την Tesla του Ίλον Μασκ, του στενού συμμάχου του Τραμπ, που ηγείται της προσπάθειας του Λευκού Οίκου για συρρίκνωση του μεγέθους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τα σχόλια, σύμφωνα με το Reuters, έγιναν σε επιστολή προς το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ και είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του γραφείου.

Με ημερομηνία 11 Μαρτίου, είναι μεταξύ των εκατοντάδων που εστάλησαν από εταιρείες στο γραφείο σχετικά με την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Το Reuters σημειώνει ότι η επιστολή είναι ανυπόγραφη, όμως είναι γραμμένη σε επιστολόχαρτο της εταιρείας. Η Tesla δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η Tesla σημειώνει πως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για την αντιμετώπιση εμπορικών ζητημάτων «δεν θα βλάψουν ακούσια τις αμερικανικές εταιρείες».

Λέει επίσης ότι επιθυμεί να αποφύγει αντίποινα όπως αυτά που αντιμετώπισε σε προηγούμενες εμπορικές διαμάχες, που οδήγησαν σε αυξημένους δασμούς σε ηλεκτρικά οχήματα τα οποία εισάγονται σε χώρες που υπόκεινται σε δασμούς των ΗΠΑ.

«Οι εξαγωγείς των ΗΠΑ εκτίθενται σε δυσανάλογες επιπτώσεις όταν άλλες χώρες ανταποκρίνονται στις εμπορικές ενέργειες των ΗΠΑ» ανέφερε η Tesla στην επιστολή.

«Για παράδειγμα, προηγούμενες εμπορικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν ως αποτέλεσμα άμεσες αντιδράσεις από τις στοχευόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυξημένων δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται σε αυτές τις χώρες».

«Ως κατασκευαστής και εξαγωγέας των ΗΠΑ, η Tesla ενθαρρύνει το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ να εξετάσει τις επιπτώσεις ορισμένων προτεινόμενων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών» καταλήγει η επιστολή της εταιρείας.

