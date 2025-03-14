Το αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, από τα γνωστότερα στον κόσμο σε ό,τι αφορά στην ιατρική έρευνα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως καταργεί πάνω από 2.000 θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας των δραστικών περικοπών δημοσίων δαπανών που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή του, το ίδρυμα αναφέρει πως καταργεί 1.975 θέσεις εργασίας στο εξωτερικό και άλλες 247 στις ΗΠΑ, αφού απώλεσε επιχορηγήσεις 800 εκατομμυρίων δολαρίων από το ομοσπονδιακό κράτος.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μεγάλες περικοπές στον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού κράτους, ιδίως τον τερματισμό πολλών προγραμμάτων της αμερικανικής υπηρεσίας για τη διεθνή ανάπτυξη (USAID), εγείροντας ανησυχίες για σοβαρές επιπτώσεις ειδικά στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.

Η υπηρεσία αυτή χρηματοδοτούσε κρίσιμα προγράμματα ερευνών για το AIDS και άλλες μολυσματικές ασθένειες σε όλο τον κόσμο.

Η κατάργηση των θέσεων εργασίας που ανακοινώθηκαν χθες συνδέονται άμεσα με την απώλεια «800 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδοτήσεων της USAID», τόνισε το πανεπιστήμιο στην ανακοίνωσή του, συμπληρώνοντας πως θα πλήξει το έργο του στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Ανάμεσα στους εργαζόμενους που απολύονται είναι μέλη προγραμμάτων του Τζονς Χόπκινς που έκαναν ιατρική έρευνα και προγράμματα θεραπείας για «μητέρες και νεογνά», για «τον αγώνα εναντίον ασθενειών» και την παροχή καθαρού «πόσιμου νερού», ανέφερε το πανεπιστήμιο με έδρα τη Βαλτιμόρη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

