ΗΠΑ: Θέλουν μαζί με το Ισραήλ να στείλουν τους Παλαιστίνιους της Γάζας στην Αφρική

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξετάζουν τη λύση της Αφρικής για την επανεγκατάσταση των Παλαιστινίων που θα εκτοπιστούν από τη Γάζα σύμφωνα με το Associated Presss.



Προς την κατεύθυνση αυτή, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επικοινώνησαν με αξιωματούχους τριών κυβερνήσεων της Ανατολικής Αφρικής για να συζητήσουν τη χρήση των εδαφών τους ως πιθανούς προορισμούς για την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του προτεινόμενου μεταπολεμικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είπαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι.



Οι επαφές με το Σουδάν, τη Σομαλία και την αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, γνωστή ως Σομαλιλάνδη, αντικατοπτρίζουν την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ να προχωρήσουν σε ένα σχέδιο που έχει καταδικαστεί ευρέως και εγείρει σοβαρά νομικά και ηθικά ζητήματα. Επειδή και τα τρία μέρη είναι φτωχά, και σε ορισμένες περιπτώσεις καταστράφηκαν από βιαιότητες, η πρόταση θέτει επίσης αμφιβολίες για τον δεδηλωμένο στόχο του Τραμπ να επανεγκαταστήσει τους Παλαιστίνιους της Γάζας σε μια «όμορφη περιοχή».



Αξιωματούχοι από το Σουδάν είπαν ότι έχουν απορρίψει προτάσεις από τις ΗΠΑ, ενώ αξιωματούχοι από τη Σομαλία και τη Σομαλιλάνδη επέμειναν στο Associated Press ότι δεν γνωρίζουν καμία επαφή με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.



Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, οι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα θα σταλούν μόνιμα εκτός θύλακα. Έχει προτείνει οι ΗΠΑ να αποκτήσουν την κυριότητα της περιοχής, να επιβλέψουν μια μακρά διαδικασία καθαρισμού και να την αναπτύξουν ως real estate, τη λεγόμενη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».



Η ιδέα ενός μαζικού εκτοπισμού Παλαιστινίων θεωρούνταν κάποτε μια φαντασίωση του υπερεθνικιστικού περιθωρίου του Ισραήλ, σχολιάζει το AP. Αλλά από τότε που ο Τραμπ παρουσίασε την ιδέα σε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την χαιρέτισε ως «τολμηρό όραμα».



Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν απορρίψει την πρόταση και απορρίπτουν τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι οι αναχωρήσεις θα ήταν εθελοντικές. Τα αραβικά έθνη έχουν εκφράσει σθεναρή αντίθεση και έχουν προσφέρει ένα εναλλακτικό σχέδιο ανασυγκρότησης που θα άφηνε τους Παλαιστίνιους στις περιοχές τους. Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν πει ότι ο εξαναγκασμός ή η πίεση των Παλαιστινίων να φύγουν θα μπορούσε να είναι έγκλημα πολέμου.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι ο Τραμπ «εμμένει στο όραμά του».



Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ επιβεβαίωσαν τις επαφές με τη Σομαλία και τη Σομαλιλάνδη, ενώ οι Αμερικανοί επιβεβαίωσαν και τις επαφές με το Σουδάν. Σχολίασαν ότι δεν είναι σαφές πόση πρόοδος σημειώθηκε στις προσπάθειες ή σε ποιο επίπεδο έγιναν οι συζητήσεις.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν ποικίλα κίνητρα —οικονομικά, διπλωματικά και ασφάλειας— να προσφέρουν σε αυτούς τους πιθανούς εταίρους/ χώρες υποδοχής. Είναι μια «συνταγή» που χρησιμοποίησε ο Τραμπ πριν από πέντε χρόνια, όταν μεσολάβησε στις Συμφωνίες του Αβραάμ - μια σειρά από αμοιβαία επωφελείς διπλωματικές συμφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και τεσσάρων αραβικών χωρών.



Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσπάθειες προσέγγισης.

Σουδάν

Η βορειοαφρικανική χώρα ήταν μεταξύ των τεσσάρων χωρών της Συμφωνίας του Αβραάμ που συμφώνησαν να εξομαλύνουν τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2020.

Το Σουδάν βυθίστηκε σε εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και της παραστρατιωτικής ομάδας RSF.



Η σύγκρουση έχει χαρακτηριστεί από φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών υποκινούμενων φόνων και βιασμών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τις οργανώσεις για τα δικαιώματα. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ερευνά φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και η κυβέρνηση του τότε προέδρου Μπάιντεν τον Ιανουάριο είπε ότι η RSF και οι πληρεξούσιοί της διέπρατταν γενοκτονία.

Σομαλιλάνδη

Η Σομαλιλάνδη, μια περιοχή με πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους στο Κέρας της Αφρικής, αποσχίστηκε από τη Σομαλία περισσότερα από 30 χρόνια πριν, αλλά δεν αναγνωρίζεται διεθνώς ως ανεξάρτητο κράτος. Η Σομαλία θεωρεί τη Σομαλιλάνδη μέρος της επικράτειάς της.



Ο νέος πρόεδρος της Σομαλιλάνδης Αμπντιραχμάν Αμπντουλάχι έχει θέσει τη διεθνή αναγνώριση ως προτεραιότητα. Η πιθανότητα αναγνώρισης των ΗΠΑ θα μπορούσε να δώσει κίνητρο στον Αμπντουλάχι να άρει τη στήριξή του προς τους Παλαιστίνιους.



Η στρατηγική θέση της περιοχής, στον υδάτινο δρόμο του Κόλπου του Άντεν κοντά στην Υεμένη, όπου κατοικεί η ομάδα ανταρτών Χούτι, θα μπορούσε επίσης να την καταστήσει πολύτιμο σύμμαχο.

Σομαλία

Η Σομαλία στηρίζει ένθερμα τον αγώνα των Παλαιστινίων, φιλοξενώντας συχνά ειρηνικές διαδηλώσεις στους δρόμους της για την υποστήριξή τους. Στην πρόσφατη αραβική σύνοδο κορυφής η χώρα συντάχθηκε με τις χώρες που απέρριψαν το σχέδιο του Τραμπ και φαίνεται απίθανος προορισμός για τους Παλαιστίνιους, ακόμη κι αν συμφωνούσαν να μετακινηθούν.

