Ρωσική αεροπορική επιδρομή στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο χθες Τετάρτη στην Κούπιανσκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, καίριας σημασίας κέντρο εφοδιασμού υπό αυξανόμενη πίεση τους τελευταίους μήνες.

Η Κούπιανσκ, ανατολικά του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, είχε καταληφθεί από τον στρατό της Ρωσίας τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου 2022. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις την ανακατέλαβαν αργότερα εκείνη τη χρονιά, στο πλαίσιο αντεπίθεσης ευρείας κλίμακας. Πλέον βρίσκεται εκ νέου υπό ρωσική πίεση.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με κατευθυνόμενη βόμβα κατοικημένη περιοχή της Κούπιανσκ και σωστικά συνεργεία ανέσυραν πτώμα κατοίκου από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τον ίδιο, δυο κάτοικοι χωριού νότια της πόλης τραυματίστηκαν σε άλλη επιδρομή.

Εισαγγελείς στην περιφέρεια ανέφεραν πως δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο Αντρίι Μπεσέντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ανέφερε σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο προχθές Τρίτη πως η κατάσταση στην πόλη και στα περίχωρά της είναι «πολύ δύσκολη και κρίσιμη».

«Ο εχθρός βομβαρδίζει την πόλη με κάθε είδους όπλα και βρίσκεται πολύ κοντά κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής (επαφής), από βορρά και νότο», ανέφερε.

Ρωσικά στρατεύματα μπήκαν στην Κούπιανσκ για μερικές ημέρες τον περασμένο Νοέμβριο, για πρώτη φορά από το 2022, αλλά κατόπιν απωθήθηκαν.

Η Κούπιανσκ είχε προπολεμικά πληθυσμό 26.000 κατοίκων.

Στο μεταξύ στη Χερσώνα (νότια), πολυκατοικία χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι και να προκληθούν σοβαρές ζημιές, ανέφερε ο Ρομάν Μρότσκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησής της, μέσω Telegram.

Οι προσπάθειες σωστικών συνεργείων συνεχίζονταν τη νύχτα, σύμφωνα με τον ίδιο. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι δίδυμα αδέλφια 13 ετών.

Η Χερσώνα είχε επίσης καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις όταν άρχιζε η εισβολή προτού ανακαταληφθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις το 2022.

Πηγή: skai.gr

