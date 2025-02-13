Στη συμφωνία 400 εκατ. δολαρίων που είχε συνάψει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με την Tesla για την κατασκευή ηλεκτρικών στρατιωτικών οχημάτων αφαιρέθηκε η επωνυμία της εταιρείας, σύμφωνα με δημοσιοποιημένα κυβερνητικά έγγραφα.

Υπενθυμίζεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ο Ίλον Μασκ, δίνει συμβουλές στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για το πώς να μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες.

Το προσοδοφόρο συμβόλαιο, η ανάθεση του οποίου αναμένεται τον Σεπτέμβριο - δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πέρυσι, σύμφωνα με τους νόμους περί διαφάνειας που αποσκοπούν στην τόνωση του ανταγωνισμού στη διαδικασία προμηθειών της κυβέρνησης, και τροποποιήθηκε την Τετάρτη για να αφαιρέσει την επωνυμία της Tesla από κατασκευαστή.

Αφού ο ιστότοπος Drop Site News και άλλα μέσα ανέφεραν ότι το ενδεχόμενο συμβόλαιο θα αφορούσε εταιρεία που ανήκε στον Musk, το έγγραφο ενημερώθηκε για να παραλείψει οποιαδήποτε αναφορά στην Tesla. Έτσι, ο όρος "Armored Tesla" αντικαταστάθηκε από τον "Armored Electric Vehicles".

Πηγές του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφέρουν ότι τα εν λόγω κυβερνητικά έγγραφα παραδόθηκαν ως έχουν από την προηγούμενη κυβέρνηση και ως εκ τούτου δεν έχει ανατεθεί κάποιο έργο μέσω συμβολαίου για την κατασκευή στρατιωτικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το πιθανό συμβόλαιο της Tesla είχε καταχωρηθεί στις προβλέψεις προμηθειών ήδη από τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Wayback Machine, μετά την εκλογή του Τραμπ αλλά πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Το έγγραφο αυτοχαρακτηρίζεται ως «προβολή ευκαιριών συμβάσεων» και περιλαμβάνει επίσης τρία άλλα πιθανά συμβόλαια για τεθωρακισμένα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός με την BMW, συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αφαίρεση της επωνυμίας της Tesla από το δημοσιευθέν συμβόλαιο έρχεται να προστεθεί στη συζήτηση για τη μεγάλη επιρροή που ασκεί ο Ίλον Μασκ στη διακυβέρνηση Τραμπ.

Ο Τραμπ, θέλοντας να κατευνάσει τα επικριτικά βλέμματα αναφορικά με το θέμα, έδωσε το λόγο του ότι ο Ίλον Μασκ δε θα παρεμβαίνει σε κυβερνητικά ζητήματα όταν αυτά αντικρούονται με επιχειρηματικά του συμφέροντα.

Αυτόν τον μήνα ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι είχε ορίσει τον Μασκ ως «ειδικό κρατικό υπάλληλο», ένα καθεστώς που τον εξαιρεί από ορισμένους από τους κανόνες - συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής διαφάνειας και της απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων- που ισχύουν για τους κρατικούς υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης.

Ο Μασκ, που είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ξόδεψε τουλάχιστον 277 εκατομμύρια δολάρια υποστηρίζοντας τον Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους.

Η υπηρεσία DOGE των ΗΠΑ με επικεφαλής τον Musk στοχεύει να μειώσει τις δαπάνες της κυβέρνησης και να μειώσει τον ρόλο της, ώστε να προσφέρει λιγότερες υπηρεσίες και να ασκεί μειωμένη εποπτεία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είπε επίσης ότι εκτιμά τη διαφάνεια στις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τις δαπάνες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, βοηθοί στην DOGE - συντομογραφία για το Department of Government Efficiency - προκάλεσαν χάος στους κυβερνητικούς οργανισμούς, τοποθετώντας τους εαυτούς τους σε ηγετικές θέσεις και εξαλείφοντας θέσεις εργασίας και προγράμματα που έρχονταν σε ιδεολογική αντίθεση με τη διοίκηση. Η ομάδα του έχει αναζητήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και έχει ανατρέψει τις λειτουργίες σε περισσότερες από 18 ομοσπονδιακές υπηρεσίες, έχει ξεκινήσει σαρωτικές απολύσεις και έχει προκαλέσει χάος σε τομείς όπως η έρευνα για την υγεία και η γεωργία.

Οι εταιρείες του Μασκ έχουν κερδίσει κρατικά συμβόλαια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία χρόνια. Το 2021, το Κογκρέσο ενέκρινε νέα δαπάνη 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ενός εθνικού δικτύου φόρτισης EV - δεκάδες εκατομμύρια εκ των οποίων ανατέθηκαν στην Tesla - αν και η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε το πρόγραμμα την περασμένη εβδομάδα.



Πηγή: The Washington Post

