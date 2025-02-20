Βρετανίδα δημοσιογράφος αγνοείται για 12 ημέρες στη Βραζιλία, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι αρχές της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Η γραμματεία Ασφαλείας στην πολιτεία Σαν Πάουλου (νοτιοανατολικά) εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα «για να εντοπιστεί το αγνοούμενο πρόσωπο και να διευκρινιστούν τα γεγονότα».

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου της Βραζιλίας (ACIE) εξέφρασε προχθές Τρίτη το βράδυ ανησυχία για την εξαφάνιση μέλους της.

Πρόκειται για τη Σάρλοτ Άλις Πιτ, 32 ετών, η οποία έχει διατελέσει ανταποκρίτρια εφημερίδων όπως οι Times του Λονδίνου, η Evening Standard, καθώς και εξωτερική συνεργάτιδα τηλεοπτικών δικτύων όπως το Αλ Τζαζίρα, το BBC κ.λπ., σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn και δημοσιεύματα βρετανικών ΜΜΕ.

Η ACIE παρότρυνε τις αρχές «να εντατικοποιήσουν τις έρευνες για να βρεθεί η βρετανίδα δημοσιογράφος το ταχύτερο».

Η τελευταία φορά που υπήρξαν νέα της ήταν την 8η Φεβρουαρίου, όταν επικοινώνησε με φίλη της στο Ρίο ντε Ζανέιρο για να ρωτήσει αν μπορούσε να τη φιλοξενήσει καθώς σκόπευε να ταξιδέψει από το Σαν Πάουλου.

Η ACIE σημείωσε πως «η φίλη της απάντησε πως δυστυχώς δεν μπορούσε να τη φιλοξενήσει». Μερικές ημέρες αργότερα, συγγενείς της δημοσιογράφου στη Βρετανία ήλθαν σε επαφή με τη φίλη της και την ενημέρωσαν πως χάθηκε κάθε επαφή.

