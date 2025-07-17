Το τέρας που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βοήθησε να δημιουργηθεί στρέφεται τώρα εναντίον του και, όσο κι αν προσπαθεί, δεν μπορεί να το τιθασεύσει.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν θα ενδιέφερε κάποιον. Είναι αρκετά βαρετό θέμα. Είναι άθλιο, αλλά είναι βαρετό», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. «Και δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζεται, νομίζω, λοιπόν, στην πραγματικότητα μόνο πολύ κακοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των ψεύτικων ειδήσεων, θέλουν να συνεχίσουν κάτι τέτοιο». Συνέχισε να λέει την Τετάρτη, δηλώνοντας στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η «νέα ΑΠΑΤΗ των Δημοκρατικών είναι αυτό που θα αποκαλούμε για πάντα φάρσα του Τζέφρι Έπσταϊν, και οι ΠΡΩΗΝ υποστηρικτές μου έχουν πιστέψει σε αυτή την "ανοησία"και τα χάλια».

Αυτό, φυσικά, είναι μια διαστρέβλωση, η αναποτελεσματική προσπάθεια του Τραμπ να κατευθύνει αλλού την οργισμένη βάση του. Αλλά τώρα, αυτή η οργισμένη βάση έχει παρέα, καθώς οι Δημοκρατικοί αισθάνονται μια ευκαιρία να υπονομεύσουν την εικόνα του Τραμπ ως του ανατρεπτικού, λαϊκιστή αουτσάιντερ που θα γκρεμίσει ένα στημένο σύστημα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις αίθουσες του Κογκρέσου, οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι έχουν τις δικές τους θεωρίες συνωμοσίας για τον Έπσταϊν, ακούγονται τώρα σαν Ρεπουμπλικάνοι ζητώντας την δημοσιοποίηση των αρχείων, αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ και το FBI δημοσίευσαν ένα υπόμνημα που απέρριπτε τις συνωμοτικές αφηγήσεις του MAGA ως «αβάσιμες θεωρίες».

Οι Δημοκρατικοί ισχυρίστηκαν, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο ίδιος ο Τραμπ συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Έπσταϊν (κάτι που ο ίδιος έχει αρνηθεί), όπως και ο Ίλον Μασκ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει πλέον διαγραφεί.

Επιβάλλοντας δύο ανεπιτυχείς ψηφοφορίες για τη δημοσιοποίηση των αρχείων, με πιθανώς κι άλλες να αναμένονται, οι Δημοκρατικοί έχουν αναπτύξει ένα απλό επιχείρημα αντίθεσης, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως λαϊκιστές που θέλουν να «αποστραγγίσουν τον βάλτο», όπως θα έλεγε ο Τραμπ, και παρουσιάζοντας τους Ρεπουμπλικάνους ως υποκριτές προστάτες μιας πιθανώς εγκληματικής ελίτ.

«Υπάρχει κάτι σάπιο στην Ουάσινγκτον. Το ερώτημα είναι με ποιανού το μέρος είστε. Είστε με το μέρος του λαού; Είστε με το μέρος των παιδιών της Αμερικής;» δήλωσε o βουλευτής της Καλιφόρνια, Ρο Κάνα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κοινοβούλιο την Τρίτη. «Ή μήπως είστε με το μέρος των πλουσίων και ισχυρών που έχουν βάλει τον αντίχειρά τους στη ζυγαριά και έχουν εκφοβίσει τους Αμερικανούς εδώ και δεκαετίες».

Οι Δημοκρατικοί συμφωνούν με την κοινή γνώμη σε αυτό το θέμα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN, μόνο το 3% των ερωτηθέντων δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την υπόθεση Έπσταϊν.

Η δυσαρέσκεια οδηγείται από τους Δημοκρατικούς, το 56% των οποίων δεν είναι ικανοποιημένοι, αλλά και από ανεξάρτητους ψηφοφόρους που τείνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους με το 53% να νιώθει το ίδιο. Τα ποσοστά μεταξύ των Ρεπουμπλικανών είναι χαμηλότερα, αλλά όχι ασήμαντα. Περίπου το 40% των Ρεπουμπλικανών είναι δυσαρεστημένοι, με το 38% να λέει ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.

Μια εσωτερική δημοσκόπηση των Δημοκρατικών, που ελήφθη από το Politico, καταγράφει παρόμοια ποσοστά, με το 70% των ψηφοφόρων να λένε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου αποκρύπτουν πληροφορίες σχετικά με άτομα που συνδέονται με τον Έπσταϊν, έναν χρηματοδότη που καλλιέργησε σχέσεις με δεκάδες πλούσιους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ. Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, ενώ αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές ποινικές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων.

Τα νούμερα θα πρέπει να είναι ανησυχητικά για τον Τραμπ, καθώς το 61% των ψηφοφόρων του νιώθουν παρόμοια.

Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο οποίος συνήθως στρεβλώνει τον εαυτό του στην υπηρεσία των επιθυμιών του Τραμπ, ζητά πλήρη διαφάνεια καθώς ο κόσμος του MAGA περιμένει περαιτέρω αποκαλύψεις. Ωστόσο, οι προσπάθειες του Κογκρέσου πιθανότατα δεν θα οδηγήσουν πουθενά χωρίς την έγκριση του Τραμπ.

Για τους MAGA, ο Έπσταϊν είναι ο δολοφονημένος αρχηγός μιας ελίτ κλίκας από παιδεραστές Δημοκράτες.

Για το MAGA, ο Τραμπ, επιστρέφοντας στην εξουσία, θα τους αποκάλυπτε και θα τους φυλάκιζε όλους.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ είναι γεμάτη με υποστηρικτές της αλήθειας για τον Έπσταϊν, οι οποίοι συχνά έδιναν σήμα στη βάση ότι θα τα κατάφερναν, αν εκλεγόντουσαν.

«Πρέπει να δημοσιοποιήσουμε τη λίστα Έπσταϊν», δήλωσε ο τότε γερουσιαστής Τζέι ντι Βανς σε podcast τον Οκτώβριο του 2024. «Αυτό είναι κάτι σημαντικό».

Και διορίζοντας τους Kash Patel και Dan Bongino για να ηγηθούν του FBI, ο Τραμπ φάνηκε να σηματοδοτεί σημαντικές κινήσεις εναντίον του Έπσταϊν, κάτι που η Μπόντι έχει επίσης αξιοποιήσει τους τελευταίους μήνες.

«Η Παμ Μπόντι έχει δημιουργήσει τόσες πολλές αμφιβολίες και χάος σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για όλα αυτά. Είτε πρόκειται για μια ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ είτε απλώς ΤΑ ΈΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΘΑΛΑΣΣΑ», δήλωσε ο Γκλεν Μπεκ σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο podcaster Τζο Ρόγκαν, ο οποίος υποστήριξε τον Τραμπ, επέκρινε την κυβέρνησή του για τον χειρισμό της υπόθεσης την Τρίτη. Και η ακτιβίστρια του MAGA, Λόρα Λούμερ, ζήτησε αυτή την εβδομάδα να αφαιρεθεί η έρευνα από τα χέρια της Μπόντι.

Ο Τραμπ έχει στηρίξει την Μπόντι, λέγοντας ότι ενδέχεται να δημοσιεύσει «αξιόπιστες» πληροφορίες για τον Έπσταϊν στο μέλλον.

Το ερώτημα για το τι θα χρειαζόταν για να στραφούν οι πιστοί οπαδοί του Τραμπ εναντίον του αποτελεί αντικείμενο εικασιών εδώ και χρόνια, χωρίς σαφή απάντηση καθώς η επιρροή του Τραμπ στη βάση του ολοένα και σφίγγει. Τώρα, το φιάσκο του Έπσταϊν προσφέρει μια πιθανή απάντηση.

«Πολλοί άνθρωποι στο MAGA θέλουν πραγματικά να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τα άτομα που εμπλέκονταν με τον Τζέφρι Έπσταϊν», δήλωσε η βουλευτής της Τζόρτζια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. «Υπάρχει λίστα με εκβιασμούς; Και εμπλέκονται κυβερνήσεις ξένων χωρών; Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να συνεχίζουν να ρωτούν οι άνθρωποι».

Οι Δημοκρατικοί, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις σπάνιες διαιρέσεις μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, θα συνεχίσουν να θέτουν ερωτήματα, όπως και εξέχουσες προσωπικότητες του MAGA, μια απρόβλεπτη συμμαχία που θα μπορούσε να διαβρώσει τη συνολική θέση του Τραμπ.

Ωστόσο, για τους Δημοκρατικούς, αυτή η απόφαση ενέχει κινδύνους, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να την μετατρέψουν σε ένα κυνήγι μαγισσών που προωθείται από τους Δημοκρατικούς για να κατατροπώσουν τον Τραμπ, παρόλο που η θεωρία συνωμοσίας έχει τις ρίζες της στον κόσμο των MAGA.

Έχουν συμβεί ακόμα πιο παράξενα πράγματα. Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να ικανοποιήσουν το MAGA από το να απορρίψουν τα αρχεία ως αναξιόπιστη προπαγάνδα που δημιουργήθηκε από τις Δημοκρατικές κυβερνήσεις.

Αλλά είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι θα μπορούσε να κατευνάσει τον τρέχοντα ζήλο. Ο διορισμός ειδικού συμβούλου και η σύνταξη έκθεσης είναι μια πιθανή επιλογή που συζητείται από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την Axios. Αλλά ακόμη και αυτό θα μπορούσε να φανεί σαν κωλυσιεργία από το βαθύ κράτος, δεδομένου ότι η Μπόντι ήδη ισχυρίστηκε ότι η «λίστα πελατών» βρισκόταν στο γραφείο της.

«Ο Τραμπ είναι κάποιος που συνήθως συμπεριφέρεται σαν να καλύπτει κάτι, είτε το κάνει είτε όχι», δήλωσε ο Τζέσι Γουόκερ, συγγραφέας του βιβλίου «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Παράνοιας». «Είναι πολύ εύφλεκτο και απρόβλεπτο αυτή τη στιγμή».

Συνήθως, το χάος είναι το σημείο όπου ο Τραμπ ευδοκιμεί, ανησυχώντας και κατακλύζοντας τους αντιπάλους του στη διαδικασία. Αλλά αλλάζοντας στρατόπεδο απέναντι στον Έπσταϊν, ο Τραμπ βρίσκεται σε αχαρτογράφητο έδαφος, δοκιμάζοντας την επιρροή του πάνω στη βάση που περίμενε συνωμοσίες και σημαντικές αποκαλύψεις και τώρα ακούει μόνο μη πειστική ρητορική.

* Η Nia-Malika Henderson είναι αρθρογράφος για την πολιτική στο Bloomberg Opinion. Πρώην ανώτερη πολιτική ρεπόρτερ για το CNN και την Washington Post, καλύπτει την πολιτική και τις εκστρατείες για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Πηγή: skai.gr

