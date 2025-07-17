Σε μια ασυνήθιστη επίθεση κατά των ίδιων του των οπαδών, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «αφελείς αδύναμους» όσους υποστηρικτές του αμφισβητούν τη διαφάνεια της κυβερνητικής έρευνας για τον αποβιώσαντα Τζέφρι Έπσταϊν, γνωστό για την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα.

Όπως αναφέρει και ο Guardian, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη κρίση εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της βάσης του «Make America Great Again» (MAGA), καθώς πληθαίνουν οι φωνές που κατηγορούν την κυβέρνησή του ότι αποκρύπτει στοιχεία για τα εγκλήματα του Έπσταϊν και για τη φερόμενη εμπλοκή προσώπων της ελίτ – συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Τραμπ.

Σε μια οργισμένη ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Η νέα τους ΑΠΑΤΗ είναι αυτό που από εδώ και στο εξής θα αποκαλούμε “Απάτη του Τζέφρι Έπσταϊν”, και οι πρώην υποστηρικτές μου την κατάπιαν αμάσητη. Δεν έμαθαν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια και προφανώς δεν πρόκειται να μάθουν ποτέ, ακόμη και μετά από 8 χρόνια εξαπάτησης από την Τρελή Αριστερά».

«Ας συνεχίσουν αυτοί οι αδύναμοι να κάνουν τη δουλειά των Δημοκρατικών. Δεν θέλω πια τη στήριξή τους!».

Μιλώντας σε συνέντευξη στο δίκτυο Real America’s Voice, o Τραμπ ζήτησε από το FBI να διερευνήσει τη «σκευωρία του Τζέφρι Έπσταϊν» ως μέρος σχεδίου που – σύμφωνα με τον ίδιο – στοχεύει στη δική του ποινική δίωξη. «Όλα αυτά είναι στημένα από τους Δημοκρατικούς και κάποιοι αφελείς Ρεπουμπλικάνοι πέφτουν στην παγίδα», είπε.

Μεγάλο μέρος της έντασης προκύπτει από τη φημολογία πως ο Έπσταϊν – ο οποίος πέθανε το 2019 ενώ βρισκόταν υπό κράτηση – δολοφονήθηκε για να μην αποκαλύψει τα ονόματα ισχυρών προσώπων που εμπλέκονταν στο κύκλωμα κακοποίησης.

Χρήστες του Truth Social επέκριναν δριμύτατα τον Τραμπ. «Χάνεις τους πιο πιστούς σου υποστηρικτές», έγραψε κάποιος. «Γιατί προστατεύεις παιδόφιλους;» ρώτησε άλλος.

Αν και αρχικά ο Τραμπ είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει το θέμα αποκαλώντας το «βαρετό», στη συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημοσιοποιηθούν αρχεία, υπό την προϋπόθεση ότι είναι «αξιόπιστα».

Εν τω μεταξύ, η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δέχεται επικρίσεις γιατί ενώ είχε υποσχεθεί ότι «η λίστα πελατών του Έπσταϊν βρίσκεται ήδη στο γραφείο της», στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν υπάρχει τέτοια λίστα και δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί τίποτε περισσότερο.

Ακόμα και κοντινά πρόσωπα του Τραμπ, όπως η νύφη του και παρουσιάστρια του Fox News, Λάρα Τραμπ, εξέφρασαν δυσαρέσκεια: «Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια», δήλωσε.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, επίσης διαφοροποιήθηκε λέγοντας: «Είναι λεπτό θέμα, αλλά πρέπει όλα να βγουν στη δημοσιότητα και να αφήσουμε τον λαό να αποφασίσει».

Η υπόθεση του Έπσταϊν και η στάση του Τραμπ φαίνεται πλέον να προκαλούν ρωγμές ακόμα και στους πιο πιστούς του συμμάχους.

Πηγή: skai.gr

