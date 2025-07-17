Η Μαουρίν Κόουμι, βετεράνος ομοσπονδιακή εισαγγελέας που είχε αναλάβει κρίσιμες υποθέσεις όπως του Τζέφρι Έπσταϊν, της Γκισλέιν Μάξγουελ και του ράπερ Σον «Diddy» Κομπς, αποπέμφθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ χωρίς να της δοθεί καμία εξήγηση, σύμφωνα με πηγές του δικτύου CBS.

Η Κόουμι εργαζόταν στο γραφείο της Εισαγγελίας του Νότιου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης από το 2015, ενώ είναι κόρη του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόουμι, ο οποίος απολύθηκε το 2017 από τον και τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποπομπή της εντάσσεται σε ένα ευρύτερο «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» στο υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία της νέας υπουργού, Παμ Μπόντι, στενής συμμάχου του προέδρου Τραμπ. Από τον Ιανουάριο, έχουν απομακρυνθεί δεκάδες δικηγόροι που σχετίζονταν με έρευνες και διώξεις κατά του πρώην προέδρου, συμπεριλαμβανομένων όσων ενεπλάκησαν στις υποθέσεις για την παραποίηση του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 και τη διαχείριση απόρρητων εγγράφων στο Μαρ-α-Λάγκο.

Η Μαουρίν Κόουμι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ενημερώθηκε για την απομάκρυνσή της χωρίς να της δοθεί αιτιολόγηση. Το ABC News αναφέρει πως ο ίδιος ο Τραμπ είχε εκφράσει ιδιωτικά την ενόχλησή του για το γεγονός ότι «μια Κόουμι» συνέχιζε να εργάζεται στην κυβέρνησή του.

Η αποπομπή της έρχεται λίγο μετά την αποτυχία της εισαγγελικής ομάδας της να καταδικάσει τον Σον «Diddy» Κομπς για τα σοβαρότερα αδικήματα που αντιμετώπιζε, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ανθρώπων. Ο διάσημος μουσικός κρίθηκε ένοχος για ηπιότερες κατηγορίες.

Η υπόθεση Έπσταϊν, με την οποία είχε επίσης ασχοληθεί η Κόουμι, εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικό και κοινωνικό σεισμό. Η Μπόντι είχε υποσχεθεί τον Φεβρουάριο να δημοσιοποιήσει τη λεγόμενη «λίστα πελατών» του Έπσταϊν, όμως την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα ενοχοποιητικό αρχείο» και δεν θα δοθούν άλλα έγγραφα στη δημοσιότητα.

Ο πρόεδρος Τραμπ, από την πλευρά του, επιτέθηκε πρόσφατα μέσω social media σε υποστηρικτές του που τον κατηγόρησαν για συγκάλυψη της υπόθεσης, αποκαλώντας τους «δειλούς» και δηλώνοντας πως δεν θέλει πια την υποστήριξή τους.

Η απόλυση της Κόουμι έρχεται επίσης εν μέσω έρευνας της Δικαιοσύνης για τον πατέρα της, Τζέιμς Κόουμι, με αντικείμενο παλαιότερες δηλώσεις του στο Κογκρέσο για τη ρωσική εμπλοκή στις εκλογές του 2016, καθώς και μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση που έκανε – και έσβησε – στο Instagram, την οποία οι Αρχές θεώρησαν ως έμμεσο κάλεσμα για βία κατά του Τραμπ.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη δήλωση για την υπόθεση της αποπομπής της Μαουρίν Κόουμι.

Πηγή: skai.gr

