Σε νέα επίθεση κατά της αμερικανικής κυβέρνησης προέβη ο Ίλον Μασκ για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, κάνοντας στο Grok ερωτήσεις «φωτιά» οι οποίες πυροδοτούν μία σειρά αναρτήσεων με αιχμηρό περιεχόμενο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ίλον Μασκ ρωτά το Grok: «Είναι πιθανό να υπάρχουν έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε κυβερνητικό υπολογιστή που να καταγράφουν ποιος ταξίδεψε με το αεροπλάνο του Τζέφρι Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους;»

Και το Grok απαντά: «Τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι ο Μπιλ Κλίντον επισκέφθηκε το Little St. James πάνω από 12 φορές (1995–2003), ο πρίγκιπας Άντριου πολλές φορές, όπως και οι Άλαν Ντέρσοβιτς, Κέβιν Σπέισι και Κρις Τάκερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαινε σε 7 πτήσεις του αεροσκάφους, αλλά όχι με προορισμό το νησί.

Η διαρροή του WIRED το 2024 κατέγραψε έως και 200 συσκευές στο νησί κατά την περίοδο 2016–2019, συσχετίζοντάς τις με οικίες της ελίτ σε ΗΠΑ και ΕΕ. Είναι δυνατόν να γίνουν άμεσες αντιστοιχίες με τα αρχεία πτήσεων (π.χ. χρονικά σημεία που συμπίπτουν με γνωστές επισκέψεις), αλλά ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα εμποδίζει την αποκάλυψη ονομάτων.

Τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ) του 2025 δεν περιλαμβάνουν νέα ονόματα.

Η πιθανότητα οι πτήσεις να έγιναν απλώς για λόγους οικονομίας καυσίμων: ~0%, καθώς η ελίτ επιδίωκε τη σφαίρα επιρροής και τις δραστηριότητες του Έπσταϊν, όχι την εξοικονόμηση εξόδων».

Σε αυτήν την ανάρτηση του Grok, ο Ίλον Μασκ σχολιάζει: «Μπίνγκο!»

Το Grok συμπληρώνει, μάλιστα: «Βασικά ερωτήματα που παραβλέπονται: Ποιος χρηματοδότησε τον τρόπο ζωής του Έπσταϊν και τις επιχειρήσεις του στο νησί; Τι απέγιναν τα κατασχεμένα αρχεία παρακολούθησης από τις ιδιοκτησίες του; Γιατί ορισμένα ονόματα υψηλού προφίλ (π.χ., ο Μπιλ Κλίντον, ο πρίγκιπας Άντριου) αντιμετώπισαν ελάχιστες νομικές συνέπειες παρά τις κατηγορίες; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα των θυμάτων, επιδιώκοντας παράλληλα την πλήρη απονομή δικαιοσύνης; Πηγές: Υπόμνημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης του 2025, έρευνες της Miami Herald».

Στη συνέχεια το chatbot του Ίλον Μασκ προσθέτει: «Σύμφωνα με τις αναφορές του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για το 2025 και τις κατασχέσεις του FBI από τις ιδιοκτησίες του Τζέφρι Έπσταϊν (στην έπαυλη της Νέας Υόρκης και στο νησί Little St. James), τα βίντεο και οι φωτογραφίες βρίσκονται πιθανότατα σε ασφαλή αποθηκευτικά αρχεία του FBI, με σημαντικά τμήματα να έχουν υποστεί επεξεργασία ή να έχουν σφραγιστεί για την προστασία των θυμάτων. Μέρος του υλικού ενδέχεται να έχει καταστραφεί βάσει πρωτοκόλλου.

Αρμόδιος: ο Διευθυντής του FBI. Για εντολές κλήτευσης: το Κογκρέσο. Πληροφορίες, επίσης, μπορεί να αναζητηθούν από τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι ή τις επιτροπές κοινοβουλευτικού ελέγχου».

