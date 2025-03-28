Εκλογές την 3η Μαΐου προκήρυξε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Αλμπανέζι

Οι Αυστραλοί θα κληθούν στις κάλπες την 3η Μαΐου για να αναδείξουν τα μέλη του νέου κοινοβουλίου τους για τρία χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, αναμέτρηση ενόψει της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η πυρηνική ενέργεια, η πορεία της αγοράς ακινήτων και το κόστος ζωής.

Έπειτα από δέκα χρόνια στην αντιπολίτευση, το Εργατικό κόμμα (κεντροαριστερά) του κ. Αλμπανέζι ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο του 2022 με βραχεία πλειοψηφία 77 βουλευτών στους 151 και 40 γερουσιαστών στους 76, διαδεχόμενο την εξαιρετικά αντιδημοφιλή κυβέρνηση του συντηρητικού Σκοτ Μόρισον.

Ο κ. Αλμπανέζι δυσκολεύτηκε να πείσει για το όραμά του όσον αφορά την οικονομία και η αύρα του 62χρονου πολιτικού με ρίζες ιταλικές και λαϊκές, που έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της Αυστραλίας με επώνυμο ούτε αγγλοσαξονικό, ούτε κέλτικο, μοιάζει να εξατμίστηκε τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Αλμπανέζι θα δώσει αμφίρροπη μάχη τον Μάιο με τον συντηρητικό Πίτερ Ντάτον, πρώην αξιωματικό της αστυνομίας με φήμη σκληρού, που συνηγορεί υπέρ ακόμη πιο περιοριστικής πολιτικής όσον αφορά τη μετανάστευση και αντιστροφής της πολιτικής όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, με άλλα λόγια της άρσης της απαγόρευσής της.

Οι πολίτες σε αυτή την υπερδύναμη των ορυχείων θα κληθούν να διαλέξουν ανάμεσα σε δυο υποψήφιους με ιδέες διαμετρικά αντίθετες όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τη μείωση των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τα δυο μεγάλα κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία στο κράτος της Ωκεανίας γενικά δεν απέχουν πολύ σε ζητήματα άμυνας και εθνικής ασφαλείας, θέλουν συνέχιση της στενής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Έχουν όμως εντυπωσιακά διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την Κίνα, εμπορικό εταίρο-κλειδί. Η κυβέρνηση του κ. Αλμπανέζι επιδίωξε αναθέρμανση των σχέσεων σ’ έναν βαθμό, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξαπολύσει εμπορικό πόλεμο ο οποίος στοίχισε δισεκατομμύρια στην οικονομία της Αυστραλίας προτού τελικά αποκλιμακωθεί το 2024.

