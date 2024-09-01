Θουριγγία: Από την Αριστερά στην Ακροδεξιά;

Η Ευρώπη σήμερα βλέπει προς Ανατολάς. Σε μια περιοχή της Γερμανίας που σπάνια απασχολούσε τα διεθνή πρωτοσέλιδα. Όχι πια. Ο λόγος για το κρατίδιο της Θουριγγίας των δύο εκατομμυρίων κατοίκων, εκεί όπου σήμερα διεξάγονται εκλογές, όπως και στη γειτονική Σαξονία, των τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων. Κι αν στη Σαξονία η μάχη διαφαίνεται αμφίρροπη μεταξύ Εναλλακτικής για τη Γερμανία και Χριστιανοδημοκρατών, στη Θουριγγία η Εναλλακτική για τη Γερμανία, έχει σαφές προβάδισμα, αν και δύσκολα θα καταφέρει να συνθέσει κυβέρνηση.



Βρεθήκαμε πριν από λίγες μέρες στην Ερφούρτη, την πρωτεύουσα της Θουριγγίας. Του αραιοκατοικημένου κρατιδίου με τη βαριά ιστορία. Ταυτίστηκε με τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, ενώ παλαιότερα εδώ άκμασε ο γερμανικός ιδεαλισμός και η λυρική ποίηση στην Ιένα του Χέγκελ, του Σίλερ, του Σέλινγκ, του Γκαίτε. Εδώ επίσης τον Δεκέμβριο του 1929 το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα του Χίτλερ κατάφερε για πρώτη φορά να μπει στο τοπικό κοινοβούλιο και να συγκυβερνήσει με το συντηρητικό κόμμα της εποχής. Στην Ερφούρτη βρίσκονταν και οι διαβόητες φυλακές της Στάζι την περίοδο της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας.



Σήμερα η Θουριγγία εκλέγει νέο τοπικό κοινοβούλιο. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία, στην πιο ακραιφνή της μορφή και υπό παρακολούθηση από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, με επικεφαλής υπό τον Μπιερν Χέκε που έχει καταδικασθεί από τη γερμανική δικαιοσύνη για ναζιστικούς χαιρετισμούς και συνθήματα, προηγείται. Ακολουθούν οι Χριστιανοδημοκράτες με διαφορά και τρίτη έρχεται η Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ, με σύνθημα «Λογική και Δικαιοσύνη» και δίλημμα «Πόλεμος ή Ειρήνη;». Η Αριστερά του Μπόντο Ράμελο, που κυβερνά από το 2014, αποτελώντας μέχρι σήμερα την μόνη «αριστερή εξαίρεση» στην Επανενωμένη Γερμανία, ζει πιθανώς τις τελευταίες μέρες της ως πρώτο κόμμα.

«Οι Γερμανοί δεν έχουν συνηθίσει να φοβούνται»

Έξω από τον κεντρικό σταθμό της Ερφούρτης προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με περαστικούς. Οι περισσότεροι δεν ήθελαν να μιλήσουν στην κάμερα. Μια παρέα μαθητών είπε απλώς: «Δεν ξέρουμε εμείς από αυτά» κι ένας κουρασμένος μεσήλικας: «Τους έχω βαρεθεί, δεν μιλάω». Μια συνταξιούχος μόνο σταματά και δίνει τη δική της εξήγηση για την άνοδο της Ακροδεξιάς στο μικρόφωνο της DW: «Οι Γερμανοί δεν έχουν συνηθίσει να φοβούνται. Πλέον σιγά-σιγά έχουμε αποκτήσει επίγνωση για το πόσο ρευστή είναι η κατάσταση διεθνώς και στη Γερμανία. Και το AfD έχει πολύ απλές λύσεις. Λένε 'θα το κάνουμε έτσι', και 'θα τους διώξουμε όλους' και 'η Γερμανία για τους Γερμανούς'. Aνοησίες!».



Αλλά και μια φοιτήτρια που έφευγε για Αμβούργο: «Πολλοί στρέφονται στα άκρα γιατί δεν νιώθουν ότι τους εκπροσωπούν οι πολιτικοί». Και αναφέρει ένα πρόσφατο παράδειγμα, που όμως δείχνει ότι η κεντρική πολιτική στη Γερμανία δεν έχει ιδέα για το τι συμβαίνει στην περιφέρεια, στην ακόμη αποκομμένη από τα κεντρικά δίκτυα ανατολική Γερμανία. «Το εισιτήριο των 49 ευρώ για παράδειγμα. Αφορά όσους ζουν σε πόλεις. Όσοι ζουν στην ύπαιθρο δεν νιώθουν ότι τους σκέφτηκαν γιατί δεν υπάρχουν τόσες συγκοινωνίες».

Το AfD βλέπει «στο μέλλον»

Την ίδια ώρα τα επιτελεία των κομμάτων βρίσκονται σε αναβρασμό με την AfD να προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη μέρα. Παρά την πιθανή πρωτιά, έχει επίγνωση ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας είναι μη ρεαλιστικός. «Μπορεί οι πιθανότητες να γίνει πρωθυπουργός της Θουριγγίας ο Μπιερν Χέκε να είναι περιορισμένες, αυτό όμως δεν ισχύει για το μέλλον» ανέφερε πρόσφατα σε συνομιλία με δημοσιογράφους της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών με ψυχρό ύφος ο νεαρός εκπρόσωπος της AfD στη Θουριγγία, Τόρμπεν Μπράγκα, γεννημένος το 1991, απόφοιτoς της Γερμανικής Σχολής του Ρίο ντε Τζανέιρο, νομικός και πρώην μέλος των Φιλελευθέρων. Ο στόχος για την AfD είναι ένας, όπως είπε, σε όλες τις αναμετρήσεις:νίκη και εφαρμογή του προγράμματος.



Όσο για τη Συμμαχία Βάγκενκνεχτ, που πολλοί λένε ότι κλείνει το μάτι στην AfD, η επικεφαλής του ψηφοδελτίου στη Θουριγγία και πρώην δήμαρχος Άιζεναχ με την Αριστερά, Κάτια Βολφ, αρνείται τη συνεργασία με τον Χέκε. «Μας χωρίζουν πολλά και επί της ουσίας με την Ενναλακτική για τη Γερμανία, για τα οποία δεν μιλά κανείς: αναφορικά με τη μετανάστευση, το δικαίωμα στο άσυλο, τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων». Βέβαια έβαλε έναν αστερίσκο στην ίδια ενημέρωση: ότι το κοινό που έχουν είναι ότι απευθύνονται στον λαό και μιλούν για την πραγματική επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από τη Θουριγγία…

Από την άλλη, ο Γκέοργκ Μάιερ, επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που κυριολεκτικά «χαροπαλεύουν» στη Θουριγγία, δεν βλέπει διαφορές μεταξύ Συμμαχίας Βάγκενκνεχτ και Εναλλακτικής για τη Γερμανία. «Η Συμμαχία Βάγκενκνεχτ είναι ένα μείγμα εθνικιστικών προτάσεων με σοσιαλιστικές» λέει χαρακτηριστικά, αλλά από την άλλη μπορεί να καταλάβει το ενδιαφέρον που προκαλεί το πολιτικό φαινόμενοΒάγκενκνεχτ.



Όσο για τον Αριστερό πρωθυπουργό Μπόντο Ράμελο, έρχεται πια τέταρτος μετά από τις παλιές συντρόφισσες Κάτια Βολφ και Σάρα Βάγκενκνεχτ. Η συνυποψήφιά του, Κάτια Βολφ, όπως λέει ο Ράμελο, ουσιαστικά είναι αχυράνθρωπος της Βάγκενκνεχτ, η οποία θέλει να έχει ρόλο και λόγο και στην κρατιδιακή πολιτική ακόμη κι αν δεν βρίσκεται εκεί. Κι όπως λέει με χιούμορ ο Ράμελο: «Είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε κάτι τέτοιο στη Γερμανία. Έχουμε δει κυβερνήσεις με τρία κόμματα, έχουμε δει κυβερνήσεις μειοψηφίας αλλά για πρώτη φορά βλέπουμε προεκλογικό αγώνα με φαντάσματα, με πρόσωπα που δεν είναι καν υποψήφια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.