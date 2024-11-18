Ένα υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει τη Φινλανδία με τη Γερμανία κόπηκε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί προς το παρόν το πώς, ανακοίνωσε η φινλανδική τεχνολογική εταιρεία Cinia.

«Διαπιστώθηκε βλάβη στο υποθαλάσσιο καλώδιο (οπτικής ίνας) Cinia C-Lion 1, που συνδέει τη Φινλανδία με τη Γερμανία, στις 18 Νοεμβρίου. Λόγω της βλάβης αυτής, διακόπηκαν οι υπηρεσίες που παρέχονταν μέσω του καλωδίου» ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Η αιφνιδιαστική διακοπή λειτουργίας του καλωδίου, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, υποδηλώνει ότι το καλώδιο κόπηκε από κάποια εξωτερική δύναμη, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια επιθεώρηση ανέφερε ένα στέλεχος της εταιρείας, ο Άρι-Γιούσι Κνααπίλα, μιλώντας σε Φινλανδούς δημοσιογράφους. «Προς το παρόν δεν είναι εφικτό να εξακριβώσουμε πώς έγινε η ρήξη του καλωδίου, όμως τέτοιου είδους ρήξεις δεν γίνονται στα νερά αυτά χωρίς εξωτερική επέμβαση», πρόσθεσε η ελεγχόμενη από το δημόσιο εταιρεία κυβερνοασφάλειας και τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με τον Κνααπίλα, η ζημιά εντοπίζεται κοντά στο νότιο άκρο του νησιού Όλαντ της Σουηδίας και θα χρειαστούν 5-15 ημέρες για την επισκευή του καλωδίου.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα.

Αυτό το καλώδιο οπτικής ίνας, μήκους 1.172 χιλιομέτρων, συνδέει το Ελσίνκι με το Ροστόκ από το 2016.

Τον Οκτώβριο του 2023 ένας υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου που συνέδεε τη Φινλανδία με την Εσθονία έκλεισε καθώς υπέστη ζημιές από την άγκυρα ενός κινεζικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

