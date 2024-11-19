Σαμποτάζ πίσω από τη ζημιά στα υποθαλάσσια καλώδια «βλέπει» το Βερολίνο

Για σαμποτάζ στα δύο υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική Θάλασσα μίλησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χωρίς να κατονομάζει υπεύθυνο για τη ζημιά.

Νωρίτερα οι υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Φινλανδίας είχαν μιλήσει για υβριδικό πόλεμο, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία.

Καλώδιο τηλεπικοινωνιών 1,170 χιλιομέτρων μεταξύ της Φινλανδίας και της Γερμανίας αποκόπηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ σε άλλο περιστατικό η σύνδεση μήκους 218 χιλιομέτρων μεταξύ Λιθουανίας και του νησιού Γκότλαντ της Σουηδίας βγήκε επίσης εκτός λειτουργίας το πρωί της Κυριακής, ανέφερε σουηδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Τα περιστατικά ήρθαν σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με τη Ρωσία και ο Πιστόριους είπε ότι «κανείς δεν πιστεύει ότι αυτά τα καλώδια κόπηκαν τυχαία».

Σειρά από περιστατικά που αφορούν αγωγούς της Βαλτικής έχουν αυξήσει τους φόβους για σαμποτάζ μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Γερμανία και η Φινλανδία δήλωσαν ότι «ανησυχούν βαθιά» από τη ζημιά στο καλώδιο C-Lion1, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται από τον πόλεμο της Ρωσίας, αλλά και από τον υβριδικό πόλεμο από κακόβουλα μέρη.

Η φινλανδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cinia ανακοίνωσε ότι το καλώδιό της μπορεί να έχει αποκοπεί «από εξωτερική δύναμη».

«Αυτά δεν συμβαίνουν σε αυτά τα νερά χωρίς εξωτερική επίδραση» δήλωσε εκπρόσωπος στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε ότι η ζημιά έγινε κοντά στο νησί Oland της Σουηδίας και για την επισκευή του μπορεί να χρειαστούν από πέντε έως 15 ημέρες.

Τα δύο καλώδια διασταυρώνονται στη Βαλτική, αν και η ζημιά θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί αλλού. Η Arelion, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τη γραμμή προς τη Λιθουανία, δεν έχει πει πού κόπηκε το καλώδιο της, αλλά αναμένεται ότι η επισκευή θα πάρει μερικές εβδομάδες.

Ο Σουηδός υπουργός Πολιτικής Άμυνας Carl-Oskar Bohlin δήλωσε ότι ήταν σημαντικό να μάθει γιατί δύο καλώδια δεν δούλευαν. Περίπου το ένα πέμπτο του όγκου των δεδομένων του Διαδικτύου της Λιθουανίας έχει επηρεαστεί, αν και οι καταναλωτές δεν φαίνεται να επηρεάζονται.

Πηγή: skai.gr

