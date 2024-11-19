Ο Monsignor Jamie Gigantiello, επικεφαλής της εκκλησίας στο Μπρούκλιν, όπου η ποπ σταρ Sabrina Carpenter γύρισε προκλητικές σκηνές για το μουσικό της βίντεο, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του μετά από έρευνα που αποκάλυψε πολλές περιπτώσεις κακοδιοίκησης, σύμφωνα με το Associated Press.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά το επίμαχο βίντεο του "Feather", το οποίο περιλάμβανε προκλητικές σκηνές που γυρίστηκαν στην εκκλησία. Εκτός από το σκάνδαλο του βίντεο, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Gigantiello έκανε μη εξουσιοδοτημένες χρηματοοικονομικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων σε λογαριασμούς συνδεδεμένους με τον Φρανκ Καρόνε, πρώην επικεφαλής του προσωπικού του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ερικ Άνταμς, και κατάχρηση εκκλησιαστικών χρημάτων για προσωπικές δαπάνες.

Ως αποτέλεσμα, ο Gigantiello απομακρύνθηκε από τα διοικητικά και ιερατικά του καθήκοντα, ενώ ο Επίσκοπος Ρόμπερτ Μπρένναν διόρισε τον Επίσκοπο Βίτολντ Μρόζιεφσκι για να αναλάβει την εποπτεία της ενορίας. Ο Gigantiello είναι επίσης υπό έρευνα για τις οικονομικές του συναλλαγές, αν και ούτε εκείνος ούτε ο Καρόνε έχουν κατηγορηθεί για ποινικές παραβάσεις. Η αναστάτωση που προκάλεσε το μουσικό βίντεο δεν πέρασε απαρατήρητη και από την Κάρπεντερ, η οποία έκανε χιουμοριστικό σχόλιο για την κατάσταση κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας της.

«Διάολε, τι τώρα;» είπε στο πλήθος του Μανχάταν. «Πρέπει να μιλήσουμε για το πώς κατήγγειλα τον δήμαρχο;»

